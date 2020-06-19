受檢疫及工程延誤所累 上年度公屋編配不達標
社會 20:45 2020/06/19
公屋輪候和編配向來備受關注，據悉，房委會原預計2019至20年度可編配2.41萬個單位，但受火炭駿洋邨成為檢疫中心、粉嶺暉明邨被破壞和西九龍海達邨第1座延誤所影響，實際編配數字僅1.75萬，達標率為72.6%。
而在2020至21年度，根據截至2020年3月底「房委會房屋建設計劃」的新建公屋落成表，加上收回翻新和去年度未編配單位，房委會預計本年度可供配配的單位共3.14萬個。
|房委會預期今年公屋落成時間表
|項目
|預算落成日期
|單位數目
|黃大仙富山邨
|2月
|754
|東匯邨
|3月
|1,033
|白田邨第7期1,2座、白田邨第8期3,4座
|4月
|2,030
|柴灣漁灣邨
|6月
|826
|白田邨第11期6,7座
|7月
|1,088
|牛頭角彩福邨
|10月
|1,110
|西九龍海達邨第2，3座
|12月
|1,443
|總計
|8,284
資料來源：消息人士
最後，現時新登記的公屋申請者不可選擇「市區」公屋單位，但房委會在去年7月檢討供求後，決定容許登記日期為2014年9月30日或之前的公屋申請者，可更改其公屋選區為市區，包括港島及九龍。
記者：陳梓蔚