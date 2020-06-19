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受檢疫及工程延誤所累　上年度公屋編配不達標

社會 20:45 2020/06/19

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火炭駿洋邨因要作臨時檢疫隔離用途，其4,846個單位至今未能順利編配。（資料圖片）

公屋輪候和編配向來備受關注，據悉，房委會原預計2019至20年度可編配2.41萬個單位，但受火炭駿洋邨成為檢疫中心、粉嶺暉明邨被破壞和西九龍海達邨第1座延誤所影響，實際編配數字僅1.75萬，達標率為72.6%。

而在2020至21年度，根據截至2020年3月底「房委會房屋建設計劃」的新建公屋落成表，加上收回翻新和去年度未編配單位，房委會預計本年度可供配配的單位共3.14萬個。

房委會預期今年公屋落成時間表
項目 預算落成日期 單位數目
黃大仙富山邨 2月 754
東匯邨 3月 1,033
白田邨第7期1,2座、白田邨第8期3,4座 4月 2,030
柴灣漁灣邨 6月 826
白田邨第11期6,7座 7月 1,088
牛頭角彩福邨 10月 1,110
西九龍海達邨第2，3座 12月 1,443
總計   8,284

資料來源：消息人士

最後，現時新登記的公屋申請者不可選擇「市區」公屋單位，但房委會在去年7月檢討供求後，決定容許登記日期為2014年9月30日或之前的公屋申請者，可更改其公屋選區為市區，包括港島及九龍。

記者：陳梓蔚

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