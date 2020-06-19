香港報業評議會20周年改選執委　上年度投訴個案增三成一

▲ 香港報業評議會上年度收到59宗公眾投訴，較對上一個年度的45宗，增加三成一。

今年是香港報業評議會20周年，該會今日(19日)召開會員大會，選出新一屆執行委員會。連任主席的彭韻僖在工作報告表示，上年度報業評議會共收到59宗公眾投訴，其中29投訴報道內容失實、誤導或偏頗，5宗涉及侵犯私隱，5宗被指文字不雅，投訴較對上一個年度的45宗，增加三成一。

經委員會評審研究後，有6宗個案投訴成立，其中5宗涉及報道失實或資料出錯，1宗涉及去年初尖沙咀酒店跌窗，導致一名女子死亡事件， 因新聞圖片血腥，令人不安而評定為投訴成立。報業評議會已去信提醒涉事新聞機構要小心處理。

新一屆執行委員會加入黃俊東、李家文及莊耀洸，而梁天偉退休後轉任報業評議會顧問 。今年是報業評議會成立20周年，彭韻僖表示，報評會會繼續致力監察新聞媒體的報道，加強業界的自律性，並會利用案例分析，推廣傳媒教育。

香港報業評議會第20屆執行委員會

主席：彭韻僖

副主席︰黃英豪、曹虹

執行委員：王桂壎、蔡志森、李祖澤、梁兆棠、阮曾媛琪、蘇鑰機、張志儉、楊金權、黃俊東、李家文、楊健興、陳旭權、何家達、莊耀洸、趙應春、陳錦強、葉紹堅、劉雁廉、何子成、馮仲良、蕭世和、黃綺湘、盧永雄、吳夏郎