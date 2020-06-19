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【居屋2020】白居二配額增五成　倡增至4,500個

社會 22:29 2020/06/19

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近年白居二也錄大幅超額認購。（資料圖片）

即使經濟不景，但白表申請者置業需求一直殷切。據悉房委會建議再提升「白居二」認購配額，由去年3,000個增加五成，增至今年4,500個。家庭及一人申請者的配額比例，維持九一比。

「白居二」全稱是「白表居屋第二市場」，容許白表買家於居屋第二市場，購買未補價單位。

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計劃自從2018年恆常化推出以來，一直錄得超額認購，2018年錄申請6.1萬，超額23倍；去年就有13.4萬宗，超額44倍。而2018年獲發配額的中籤者當中，約六成人成功「上車」置業。

據了解房委會建議連續第二年，增加「白居二」配額，今年增加到4,500個，跟今期居屋同步接受申請及攪珠；及至明年3月，房委會將向合資格申請者發出批准信，讓準買家申請「購買資格證明書」，在未來一年於居二市場購買單位。

今期白居二申請費160元；如跟新居屋一併申請，申請者是410元。房委會今年也會提供網上申請服務，向申請人提供電子申請，電子支付及電子通知等服務。

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記者：吳卓峰

居屋 房委會 白居二

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