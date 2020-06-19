海關與2本地大學達合作協議　優化入職課程鼓勵人員在職進修

▲ 海關關長鄧以海（右）於本月11日與香港公開大學校長黃玉山教授（左）簽訂合作備忘錄，為新入職的督察級及關員級學員加強專業訓練。(新聞處)

​香港海關於本月先後與香港公開大學及香港城市大學簽訂合作備忘錄，以優化入職訓練及積極鼓勵在職人員持續進修，鼓勵海關人員終身學習。



海關於本月11日與公大簽訂合作備忘錄，今年5月新入職的督察級及關員級學員會修讀由公大教授的「執法社會學」及「執法心理學」兩個新科目，以作為入職課程的組成部分。科目內容理論與實務並重，除包括犯罪學、社會學及心理學的基本概論外，亦涵蓋衝突管理、心理技巧和傳媒關係等方面的實務知識，全面加強海關人員的實務基礎訓練。



督察級及關員級學員成功修畢相關課程後，將獲公大頒發「執法及海關管理證書」，日後報讀該大學的「執法及保安管理社會科學學士」學位（或榮譽學位）課程時，可獲減免30學分。連同公大於2004年起給予海關人員的學分減免，合資格的關員最高可獲共50學分減免，節省約三分之一的修讀時間和費用；而持有本地認可高級文憑或副學士學歷的人員或可獲更高學分的減免。



除與公大合作外，海關今日(19日)亦與城大達成合作協議。城大專業進修學院為海關入職課程注入公共服務管理培訓的元素，日後海關入職課程的畢業學員報讀城大專業進修學院的「商業管理高等文憑」課程時，可獲減免36學分；該文憑課程更與由城大專業進修學院及英國德蒙福特大學合辦的「公共行政及管理榮譽文學士」課程銜接，便利海關人員修讀有關學位課程。



海關關長鄧以海感謝2所大學與海關合作，協助優化部門的人員訓練及推動持續進修。他表示，相關合作備忘錄不但提升海關入職課程的專業水平和學術認受性，亦為在職同事持續進修提供便利，鼓勵海關人員終身學習，對他們的事業發展前景具積極意義。鄧以海又稱，今次部門與大學簽訂合作備忘錄，是繼香港海關學院於2018年12月通過香港學術及職業資歷評審局的專業評審，成功將海關督察級及關員級的入職課程納入「資歷名冊」後，於人員培訓發展方面的又一里程碑。他指出，海關近年工作越趨廣泛及多元，海關將繼續致力優化人員培訓，促進在職進修，確保部門人力資源方面的可持續發展。

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責任編輯：蘇文軒