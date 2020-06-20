許樹昌稱瀝源邨感染個案源頭未明或涉環境污染　建議政府適時檢視健康碼計劃

▲ 許樹昌呼籲政府先觀望深圳和北京疫情，如情況惡化，應適時調整入境政策和健康碼的推行。（資料圖片）

新冠肺炎疫情緩和，但由於早前出現荃灣梨木樹邨及沙田瀝源邨的本地感染個案，加上北京再次爆發疫情，情況令人難以放心。中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日出席電台節目時指，早前本港發生的本地感染個案，個案感染源頭至今未明，但相信由輸入病例所引致，或有人完成隔家隔離後才發病，導致社區出現隱形傳播鏈。

他又估計沙田瀝源邨的個案由環境污染引致，由於港大和科大進行的氣體測時未有結果，他呼籲就近居民時刻保持個人衞生。

就近日內地疫情再爆發，許樹昌擔心新冠肺炎在深圳傳播，認為政府應先以一星期時間觀察當地疫情，再決定是否推行「健康碼」；另外，他認為如北京疫情持續擴散，應撤銷當地人來港的豁免檢疫安排。

至於政府近日放寬限聚令，許樹昌認為在公眾場所限聚50人，但室內場所均可獲放寬，做法稍不平衡；而市民候車時大量聚集，限聚令成效成疑，亦難以執行。他呼籲政府增加病毒檢測量，市面在疫苗面世前亦應保持警覺。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳梓蔚