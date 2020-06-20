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垃圾收費草案料難通過　黃錦星稱環保工作不會因此停滯

社會 10:43 2020/06/20

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垃圾徵費草案料不會在今個立法會會期通過，環境局局長黃錦星稱環保工作不會因此停滯不前。（資料圖片）

「垃圾收費草案」早前因相關立法會草案委員會決定停止審議草案而胎死腹中。環境局局長黃錦星今日（20日）早上電台接受訪問時指，即使立法工作暫停，政府其他的減廢回收工作仍會進行。他又提及政府推行的綠色就業計劃競爭激烈，現時有逾千人爭奪數十個有關電動車普及化的職位。

黃錦星今日在電台上回應垃圾收費草案的「難產」指，這是議會的選擇，而過去一年的社會情況拖慢了立法會工作，加上如有議員對法案的意見較堅定，對立法進度亦有影響，未來會再和議會討論，並配合有關工作。

他又指，政府在垃圾收費外仍有不少環保工作，例如推廣「家居廚餘回收變電」，和塑膠回收等計劃，有關工作有市有價。但他亦提到，近期情況有所改變，會檢視回收商的狀況，有需要會適時介入。

政府早前推出綠色就業計劃，提供逾千個職位，黃錦星透露招聘收到大量申請，反應熱烈，例如有關電動車普及化的數十個職位，就收到了逾千份申請。

談及「港區國安法」，他認為立法讓香港更好落實一國兩制，市民應理解和支持；至於有環保團體擔心，與外國團體交流會唔墮法網，黃錦星應為言之尚早，而且只要正常交流就不必過慮。

責任編輯：陳梓蔚

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