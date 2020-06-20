【鯁喉喪命】7歲男童吃饅頭窒息口鼻滲血猝死　醫生：首5分鐘是救人黃金時間【附急救法】

▲ 7歲男童吃饅頭鯁喉致窒息，口鼻滲血猝死。

小朋友鯁喉有機會致命！內地一名7歲男童日前在學校吃饅頭時鯁喉，送院搶救無效。家屬質疑校醫未有第一時間施救，而是指導另一名教職員救人，導致慘劇發生。目前當地警方已介入調查。有急症科醫生指出，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間。

據新京報報道，6月9日，該名7歲男童李超（化名）在學校吃晚餐。當晚校方致電男童家屬指，孩子被饅頭噎到，稱「情況有點不好」，需通知家長去醫院。男童的阿姨指，家長抵達醫院後被告知「孩子到醫院時已經瞳孔發散」。搶救時，醫生從男童咽喉部取出饅頭，疑他窒息猝死。

根據許昌市人民醫院的《急診搶救記錄》顯示，事發當日，救護員抵達學校時發現李超已無生命跡象。老師向學校供稱，李超於救護員抵達前20分鐘，在學校進食時出現噁心、嘔吐、呼吸困難的症狀。救護員抵達現場後，發現他出現瞳孔散大、無自主呼吸、無心跳、嘴唇發紫等情況。送院後，證實喪失神志、無自主呼吸、無心跳，並無生命跡象。

家屬表示，李超的同學向他們表示，孩子鯁喉後，校醫未有第一時間施救，反而指導另一名教職員以「抱起擠壓」的方式救人。有一名學校工作人員指，李超體重超過60公斤，校醫為身材矮瘦女性，根本難以抱起孩子。事後，校方提出給予家屬20萬元人民幣作為補償，家屬未有接受。目前當地警方已介入調查。

醫生：首5分鐘是救人黃金時間

急症科醫生指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，讓其把食物吐出。

不少人情急之下，可能會將手指伸入兒童的喉嚨，試圖將食物挖出，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。

專家教4招鯁喉急救大法：

第1招：小孩一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將哽塞物咳嗽出來；

第2招：若孩子臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車救助；

第3招：小孩一旦嚴重鯁喉，可嘗試在小孩背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助小孩吐出阻塞氣管的食物；

第4招：一旦拍背無效，施救者也可面對哽喉小孩的正面，在小孩胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令小孩吐出氣管內的食物。

急症科醫生補充，腦部缺氧後果可以很嚴重，故在有人嘗試為鯁喉小孩急救的同時，也應有其他人同時代為召喚救護車。

綜合醫生提醒，以下為12款鯁喉高危食物：

提子

麻糬

丸類食物

湯圓

年糕

糯米飯

蒟蒻

啫喱

果仁

花生

糖果

角仔

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責任編輯：羅嘉欣