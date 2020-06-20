【派錢1萬】政府派錢1萬元6月21接受網上申請 多間銀行優惠最高定存享10厘息

▲ 政府派錢1萬6月21接受網上申請，多間銀行優惠最高定存享10厘息。

政府於6月21日開始接受1萬元「現金發放計劃」申請，市民最快收到款項的方式是透過銀行網站或網上理財服務進行登記，最快7月8日可收到款項。市民亦可遞交實體表格接受申請，但需時相信較長。市民除了可透過21家銀行申請1萬元「現金發放計劃」，亦可於郵局登記。

多間銀行陸續推出相關優惠吸納客戶，並鼓勵客戶使用電子渠道申請。

滙豐

8月底前經滙豐登記，在9月17日或之前領取派發現金的客戶，可有1個月10厘港元儲蓄年利率，本金上限為1萬元，而客戶要在優惠期內完成最少一項指定的數碼程序或交易。

8月底或之前透過滙豐登記政府現金派發計劃的客戶，都會自動登記參加抽獎，有機會獲得1萬元獎金（30個名額）、蘋果iPhone SE 128GB 智能電話（60個名額）及蘋果 iPad Air 256GB 平板電腦（20個名額）。

中銀香港

全新客戶於8月31日前成功透過中銀香港手機應用程式開戶，並透過該行賬戶收取1萬元後，於中銀香港手機或網上銀行開立港元定期存款，可享定存利息優惠。客戶可以10萬元開立3 個月定期存款，年利率為4.3%，即利息收入為約1000元。

另外，凡客戶於10月20日或之前成功收取1萬元，將自動參加大抽奬；抽獎分四輪，在每輪抽獎中未能中獎的客戶，將自動進入下一輪抽獎。

6月21日至7月4日成功登記的客戶可參加首輪抽獎，

有機會贏得價值10萬元的購物禮券（名額1個）

7月5日至7月18日登記的客戶可參加第二輪抽獎

有機會獲得價值5萬元的購物禮券（名額1個）

7月19日至8月1日登記的客戶可參加第三輪抽獎

則有機會贏取3萬元的購物禮券（名額1個）

於8月2日至9月30日成功登記者，可參加最後一輪抽獎

有機會贏得價值1萬元的購物禮券，名額共12個。

抽奬結果將於10月30日公布。

星展銀行

7月31日前登記計劃，即可獲取3個電子印花 （相等於50元現金獎賞）；計劃期間並成功完成合資格網上交易可獲取多達9個電子印花或150元現金獎賞。

花旗銀行

8月31日前透過Citibank網上理財登記現金發放計劃，即可賺取68港元現金獎賞。客戶將自動參加大抽獎，有機會贏取10萬港元現金獎（名額1個）。此外，新客戶透過手機銀行進行遙距開戶，存入5萬元新資金並維持半年，可額外賺取500元現金。

恒生

客戶會自動進入大抽獎，有機會額外獲得1萬元（名額5名）或20元 （名額9,000名） 現金獎賞。

渣打

客戶於2020年8月15日前透過該行登記計劃並成功收到款項，有機會贏取額外1萬元現金獎。



眾安銀行

新客戶在6月18日至7月14日其間，使用邀請碼「GET300」登記政府1萬元「現金發放計劃」，即可獲贈300元，惟每日名額有限。