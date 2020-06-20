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【啃老族】40歲仔大學畢業有正職從不給家用　退休父母無奈大呻：應該收租嗎？

育兒經 11:58 2020/06/20

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一位媽媽在網上求助，指40歲兒子從來不給家用，退休父母無助問，應該收租嗎？

近年社會出現愈來愈多靠父母供養的啃老族，外國有一名退休媽媽匿名投稿，指40歲收入穩定的兒子一直與他們同住，惟兒子一直沒有支付家用，而且食住全由兩老支出，兒子啃老的問題令兩老相當困擾，只好上網尋求方法。

據美國媒體《The Oregonian》報道，一名媽媽發出求助，她表示自己與丈夫已退休，並擁有兩棟樓，一年內會分別在各棟樓居住6個月，而現年40歲的兒子一直與他們同住。她無奈表示，雖然兒子大學畢業，而且有穩定的工作、財務狀況良好，但他除了自己的汽車、電話及外出用膳費用外，其餘的水費、電費、保險費及花園維修費均由兩老支付。

兩老離家後兒子不會幫忙做家務

媽媽表示，儘管我們離開家時，有人在家是比較保險，

但每次度假後回家我們都要做深層清潔，我的丈夫更成為24小的園丁，才能將屋子恢復原狀。

媽媽曾想丈夫提出不滿，強烈建議兒子應支付家用及幫忙做家務，惟丈夫卻表示，「算了吧！」媽媽希望兒子支付家用，但又不想兒子傷害及疏遠他們，於是只能上網求助。

專家：直接提出搬走要求

知名專欄作家Amy Dickinson對此回應指，建議他們向兒子提出支付房租一事，並告訴兒子在父母不在家中的時候，幫助做家務可減租。除此，Amy認為求助媽媽較不願意與兒子同住，她建議直接向兒子提出搬走一事。

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責任編輯：王明芳

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