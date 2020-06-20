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【開心速遞】IT狗Ivan戀上無知May　趙希洛鄧永健變接龍新CP【有片】

娛樂 11:38 2020/06/20

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

《愛．回家之開心速遞》中May與Ivan成功組新CP。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》相隔多時再有新CP誕生！IT狗Ivan（鄧永健飾）因見識到無知May，聽《天鵝湖》音樂後的黑化一面而愛上她的「癡線」。由於接龍集團眾人都誤會二人拍拖，於是Ivan就提出要堵住眾人的口，就要先扮拍拖！

May誤會Ivan令她的電腦中毒。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

Ivan愛上無知May

昨晚劇情講到無知May誤會Ivan有心令電腦中毒，想大小姐傾不成生意，所以May便把Ivan帶到雜物房審問，更特意播放《天鵝湖》音樂令自己露出瘋癲的一面。

May把Ivan的西裝剪破，他衣衫不整地走出雜物房，令其他同事誤傳二人有不尋常關係。後來May發現只是公司電腦集體中毒，與Ivan無關。

【開心速遞】黑化May變癲婆向Andy報仇　趙希洛IG為癲婆May本性解畫【有片】

Ivan鍾情May的暗黑一面。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

雖然二人不斷在同事面前稱不是男女朋友，但都不獲信任，於是Ivan向May提出假拍拖一個月，然後和平分手，May同意，但其實Ivan內心是真正喜歡上「癡線」的May。

趙希洛鄧永健組新CP

趙希洛近日在《開心速遞》中接連施展「癲婆」的演技，把發癲的情節演得入型入格，再次突顯出她的演技實力！

【開心速遞】龔水CP老土式浪漫獲觀眾受落　張景淳呂慧儀《愛回家》戲裏戲外頻放閃

趙希洛與鄧永健將有感情線發展。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

趙希洛當初加入《開心速遞》是以龔燁（張景淳飾）的前女友身份加盟，雖然令龔水戀一度出現分手危機，不過之後龔燁更堅定對熊若水（呂慧儀飾）的愛，更求婚成功，會在兩年後結婚。而趙希洛亦有得繼續留在劇組，成為大小姐的第三任秘書。

《開心速遞》以往的CP都大受歡迎，如有輝蓮戀、龔水戀、秦博士Mandy、安仔與Bonnie等，今次趙希洛與鄧永健二人在劇中扮拍拖，便再為劇情增添多對新CP，令人非常期待。

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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