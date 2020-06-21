【飛虎之雷霆極戰】苗僑偉女兒成功進軍荷里活　苗彤拒父蔭靠自己實力入行

▲ 苗僑偉長女靠自己打入荷里活。

苗僑偉（三哥）在《飛虎之雷霆極戰》有型有款，而三哥跟戚美珍育有一對子女苗彤和苗俊，長女苗彤樣靚身材正，早年更被TVB睇中獲邀參選港姐，惟苗彤最終婉拒。

兩年前苗彤繼承父母衣缽加入演藝圈，未有選擇返港發展的她，反而進軍美國及加拿大市場，參與演出美劇及歐洲電影。苗彤未有靠父蔭選擇在外國打拼，爸爸苗僑偉跟媒體解釋：「因為女兒不想跟我的名字拉在一起。」似乎做星二代要承受的壓力也不少。

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▲ 苗彤拿著槍的鏡頭，

曾任電影幕後及演員

現年29歲的苗彤於2016年涉足荷李活發展，而電影網站IMDB亦有苗彤的簡歷，於2016年苗彤為外國短片《Hi Honey》擔任攝影師，於2018年開始做演員，兩年間演出過13套作品，當中包括短片、美劇及電影。

▲ 苗彤亦常大方展示健美身材。（取自IG）

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苗彤演出過外國電影《Die in a Gunfight》、《Broil》及《The Past Never Dies》等，以及客串過美劇《Get Shorty》，今年她有份參演科幻美劇《Upload》，該劇講述人類死後意識可上傳至雲端，繼續於虛疑世界內「生存」，而苗彤就扮演一名上傳至伺服器內的貧窮戶，於劇集第二季她亦會繼續參演。

▲ 苗彤於短片《Blink：Alpha》裡有打鬥場口。（苗彤IG圖片）

另外苗彤近日於IG分享短片《Blink：Alpha》的劇照及拍攝花絮，只見她跟對手有少許打鬥場口，又有拿著槍的鏡頭，演打女也入型入格。

▲ 苗彤演出外國短片《Parabola》。（苗彤IG圖片）

對於女兒選擇在外國發展，三哥苗僑偉曾跟媒體說：「因為女兒不想跟我的名字拉在一起。」

▲ 苗彤樣靚身材正，是當演員的好材料。（苗彤IG圖片）

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由於自細於國際學校讀書，長大後於加拿大升學，故苗彤性格洋化，不時於網上大派福利，樣靚身材正的她毫不吝嗇大晒驕人身材。

▲ 苗彤不時於社交平台大騷三點式照。（苗彤IG圖片）

拒選港姐入行

畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學的苗彤有樣有學歷，早年TVB曾邀苗彤參選香港小姐，最後她透過爸爸婉拒好意，全因不想靠父親名字而入行。

▲ 苗彤曾被邀選港姐。

熱愛攝影的她於加拿大名校畢業後，跟同學創立工作室專心追攝影夢，2017年曾在灣仔舉行過小型攝影展。

▲ 苗彤跟爸爸苗僑偉感情要好。（苗彤IG圖片）

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