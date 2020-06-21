【父親節】棄酒店餐廳工作轉任九巴車長　初為人父望多時間照顧兒子

▲ Jacky表示希望可以多陪伴兒子成長。

所謂「三十而立」，三十歲理應為人開始有所成就之年，但32歲九巴車長黎耀文（Jacky），卻在3年前毅然放棄過去10年從事酒店廚師的心血，投身車長行業，為的就是換取更多工餘時間，多抱抱初生的兒子，讓自己看著，陪著他成長。

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在29歲時，Jacky正式成為一名父親，人生面臨巨變。他由中學畢業起已經投身廚師行業，幾經奮鬥，終於在10年後晉升為酒店餐廳的部長，且正步步高升。然而，兒子的出世卻令他陷入兩難，由於廚師的工作工時太長，他無法兼顧兩者，如果繼續工作，與兒子相處的時間少之又少，如放棄工作，10年拼博又會付諸流水。

當時我試過返酒店通宵更，但朝早回家睡覺時，兒子哭鬧不分時間，我不得安眠，情況好唔理想。

最後在一番掙扎後，Jacky下定決心轉行，

人有時要識得斷捨離，人去到某個階段就要知道自己要咩，我揀左家庭，呢個係一個父親和丈夫的責任。

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Jacky的轉行波折不多，偶然看到九巴的招聘廣告，抱著試一試的心態求職，試過早更、晚更、通宵更，最後在公司配合下擔任特別更車長一職，除早上和中午的最繁忙時間和下午3至8時外，其他時間都能自己分配，令Jacky有更多陪伴家人的機會。他更坦言，「自從轉了工，多了時間和妻子溝通，我們的關係改善了很多。」

▲ 近4歲的黎柏言最喜歡乘車父親駕駛的巴士。（陳梓蔚攝）

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現時Jacky從事車長已有3年，兒子黎柏言亦將近4歲。柏言現時已能表達自己，亦能表達自己的想法，Jacky復述與兒子的趣事指，

我負責960線（屯門至灣仔）……有次柏言要去探望外婆，明明樓下已有巴士直達荃灣，但佢堅持要等我架車，去到屯門公路轉車站再轉去荃灣。

雖然Jacky憶述時帶點「無佢咁好氣」的意味，但面上的笑容卻掩飾不了。

被問及載著兒子會否特別小心和開心？Jacky就表示開心是難免的，但自己很看重責任，相信每位乘客都是「VIP」，

上得我架車，我就要對佢條命負責任。

現時，Jacky和妻子亦育有1名1歲大女兒，他談到女兒時表示，自己比較重視家庭觀念和手足之情，一直希望可「生兩個」，讓兄妹成長後可「有個照應」，互相有人照顧。

被問到對子女的未來和期許，Jacky認為不能奢求太多，只希望子女正直和對每件事都有份責任，健康和快樂成長，便心足了。

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記者：陳梓蔚