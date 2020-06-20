【港區國安法】人大常委會閉幕　譚耀宗：今天不會公布草案條文

一連三日的人大常委會會議今早閉幕，會議議程之一是審議《港區國安法》草案。有份到北京出席會議的全國人大常委譚耀宗回應Topick查詢時表示，會議上只是初審草案內容，強調今天不會公布草案條文。

今次常委會會議是首次審議港區國安法，按照以往做法，草案需要經三次審議才表決，但較少爭議的法案，亦可在一次會議內審議及通過。至於人大常委會會否在本月底加開會議，或在8月份的下一次常委會會議中審議「港區國安法」，譚耀宗表明，未收到通知，亦未有回應條文是否有需要修改。

除審議「港區國安法草案」外，常委會今次會議亦審議人民武裝警察法修訂草案、檔案法修訂草案，以及公職人員政務處分法草案審議結果的報告，暫時未有官方公布相關的進展

全國人大常委會前日(18日)在北京人民大會堂舉行全體會議，提出貫徹落實《港區維護國家安全法》精神和要求。人大委員長會議中，亦提出了關於提請審議港區維護國家安全法草案的議案。全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀亦在會議中作出說明。

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責任編輯：李淇