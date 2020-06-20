【生命鬥士】3歲小鐵漢第5次手術後首次出院　醫院批「渡假」式回家慶父親節

▲ 患有先天性心臟病的3歲小鐵漢完成第5次手術後首次出院，回家慶祝父親節。

患有先天性心臟病的3歲小鐵漢Kansas，5月27日接受第4次手術換機械心瓣後，因心率不正，須緊急做第5次手術植入心臟起搏器。小鐵漢康復的進度一直理想，很快已由深切治療部轉至普通病房，而爸媽於6月15日時曾表示兒子有望在日內出院，惟後來因檢驗出血液內有菌，需要住院觀察。媽媽Doris今日（20日）在Facebook帶來好消息，指醫院批小鐵漢以「渡假」形式回家，慶祝父親節。

爸爸Jayco早前表示，小鐵漢早前因發燒而做的驗血報告中，檢驗到有菌，而醫生初步診斷小鐵漢不似是受細菌感染，穩陣起見要再抽血種菌化驗。而化驗需時，小鐵漢最少要住院多5天。

依個報告要等5日， 如果萬一再驗到有菌，就要搞多2個星期……

小鐵漢以「渡假」形式回家

媽媽Doris今天帶來好消息，雖INR指數（凝血指數）未達標準，但醫院批小鐵漢以「渡假」形式回家，慶祝父親節，下星期一（22日）再返回醫院抽血等報告，媽媽興奮表示：

意想不到的父親節禮物，可以回家啦！

乖乖留在家中慶父親節

媽媽表示，為免增加感染的風險，小鐵漢不會四處去，「迪士尼唯有等小鐵漢『真正』出院先去。」媽媽問小鐵漢回家好不好，他立刻笑著回答「好！」媽媽感激醫院的醫生及護士，讓小鐵漢可以回家陪伴爸爸過父親節。

患病兒子辛苦外，照顧者爸媽亦身心疲累，媽媽有感自兒子入院後便馬拉松式鐵人接力賽照顧兒子，現兒子回家過節，她笑言「算是可回氣。」

最後，媽媽感謝網民連日來集氣，陪伴他們一家渡過每個難關。

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責任編輯：梁節儀

