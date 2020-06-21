【父親節】九巴車務主任父子與巴士結緣　望與兒子成好友陪伴成長

▲ 九巴車務主任郭冠傑育有兩子，4歲的長子岦仁自少便如爸爸熱愛巴士。（陳梓蔚攝）

在香港不少父親終日打拼，只為養妻育兒，適逢父親節（21日），不少父親內心都期許兒子能表達考心，但除此以外，九巴車務主任郭冠傑更希望能成為兒子的朋友，和他開心地過上每一天。郭冠傑的兒子郭岦仁「師從」父親，自幼與巴士結緣，現時4歲的他會在父親面前扮九巴廣播，亦會與父親一起伏左地上玩巴士玩具。然而，育兒不會只有快樂，郭冠傑亦有自己一套「教仔經」，讓他在兒子犯錯時，能保持冷靜循循善誘。

【父親節】棄酒店餐廳工作轉任九巴車長 慈父：不想日夜顛倒見不到兒子

郭冠傑可謂巴士迷，除了家中收藏不少九巴玩具車外，亦因參與了九巴義工隊而加入九巴，至今從事車務主任已有6年。作為車務主任，他的工作主要涉及監察與統籌各路線的運作，而這份工作和熱愛亦遺傳了給兒子岦仁。

【父親節】物理治療師爸爸任抗疫前線明白愛要及時 感染DSE女兒立志以助人為目標

岦仁在父親耳濡目染下，自少便熱愛巴士，平時愛玩具巴士，常在父母面前扮演九巴的廣播，更不知不覺間背下了屯門公路轉車站的所有路線資料。郭冠傑笑言，

可能我比較大細路，返到屋企喜歡和他伏在地上推玩具車，所以他比較喜歡巴士。

談及與岦仁的相處，他坦言自己比較不想當一名父親，而是做他的朋友，可以陪伴他開心，陪伴他成長。

▲ 郭冠傑的兩名兒子，在父親節前送上給爸爸的畫。（陳梓蔚攝）

對郭冠傑來說，當父親就是一個成長的過程，當中要學習的事永無止境。他憶述，自從幼稚園讓岦仁體驗「打邊爐」，柏言就經常吵著要打邊爐，有一次柏言險些碰到沸騰的熱水，情急之下的他就嚴厲地喝止兒子。岦仁及後就向他道，「老師不會這樣說話的，老師會慢慢不會惡。」聽罷的郭冠傑驚覺自己語氣欠佳，亦開始想方法改過。

【美國示威】強生對抗種族歧視 停售旗下Clean & Clear及Neutrogena美白產品

現時，郭冠傑在家中為自己和岦仁畫下了一個「冷靜區」，一旦誰情緒不穩，就要到冷靜區「罰站」10秒，讓自己好好冷靜。郭冠傑笑指，

呢招對大仔岦仁好有用，但對細仔岦郔就麻麻地有用，佢入到去係咁笑，睇黎又要學下新野諗諗計！

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳梓蔚