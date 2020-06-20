【超儀憶父】難忘穿著婚紗挽著賭王爸爸手臂出閣　何超儀：今天讓我好好的送別你

賭王何鴻燊5月26日逝世，享年98歲，而深得賭王疼愛的女兒何超儀，今日於社交平台發長文悼念父親，超儀分享17年前於澳洲出嫁的照片，細訴著父親送她出嫁的感受，當年賭王知道女兒心情緊張，故意逗她發笑，又叮囑女兒超儀嫁人後，便踏入人生另一階段，超儀於文中流露對父親的思念外，更感謝父親對她的支持，當中她說著：「爸爸，感謝你，你讓我生命裏每一個重要的時刻變得更燦爛。」

▲ 何超儀分享與爸爸何鴻燊的生活點滴。（Instagram圖片）

何超儀於IG發千字文悼念父親，分享03年跟陳子聰結婚的相片，當中她寫道：「那年澳洲有點熱。爸爸與我坐在馬車上，他穿着一件毛衣，在車內有點翳焗，他額上冒汗，我問他是否熱，他笑着說沒有，反而他知我緊張，又故意逗我發笑。他説了什麼笑話，我已不大記得，我只記得馬車走得很慢，路有點顛簸，外邊天氣很好，爸爸的笑容很燦爛。下車時，因為車身高，爸爸很優雅地伸手扶我，我曳著長長的婚紗反有點狼狽。」

超儀憶述當時爸爸替她整理裙擺，說她很漂亮，她卻回身對爸爸裝怒說：「爸爸，你踩著我的婚紗，這婚紗是專人設計，很貴的，是你送我的。」而爸爸又笑着「賠罪」，可見賭王很疼錫女兒。

【賭王離世】何鴻燊一生多情紅顏知己眾多 狄波拉鄺美雲曾與賭王傳緋聞

▲ 何超儀憶起何鴻燊陪出嫁。（Instagram圖片）

之後她又大談當時婚禮的情景，她寫道：「那天我穿著又高又小踭的高踭鞋，走起來小心奕奕，險象環生，陽光又猛，曬得我有點頭昏，我早已有點不耐，而爸爸這時卻微笑著，伸出手臂，給我蹺著，然後帶我踏上那悠悠的綠草地。沿途他輕輕的握著我的手，小聲跟我說結了婚，便是人生另一新階段。然後從那刻起，我便由爸爸的女兒，多了一個身份，成了我丈夫的妻子。有人説，作為女兒，最難忘的便是穿著婚紗，挽著爸爸的手臂，在紅地毯上，走向丈夫的一刻。」

▲ 何超儀出嫁。（Instagram圖片）

【一代賭王】何鴻燊搭路入TVB開展星途 黎芷珊難忘姑丈恩情：他好照顧我一家

超儀感謝父親多年的支持，她寫道：「一直以來，每次在我人生的重要時刻，例如我演出的電影首映，頒獎禮，他都説要來觀看，我每次都拒絕他，他來了，我也避開他，我總是耍彆扭，只怕尷尬，唯是在我的婚禮上，我不再避開他，我是多麼渴望挽着他的手臂，嫁出去。」

另外又抒發對父親的思念：「爸爸，感謝你，你讓我生命裏每一個重要的時刻變得更燦爛。那天你親身送我出閣，今天讓我好好的送別你。我知道你要往很遠的地方。在那𥚃，你再不會生病，每天你都可以瀟灑的說着你的笑話。而我們，終有一天，會再相聚..」

▲ 何超儀經常往探望父親。（取自微博）

超儀深得父愛，何鴻燊曾說過，何超儀很像年輕時的自己，故對她很寵愛，有指她是繼超瓊後最得賭王疼愛的女兒。

何鴻燊更給予2,000萬港元當嫁妝，據知超儀的婚紗更值200萬元！

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2