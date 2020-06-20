【虐殺女嬰】忍受不了7個月大女兒哭鬧　冷血父母虐殺女嬰冷藏屍體3日棄沙灘

▲ 冷血父母因忍受不了7個月大的女兒哭鬧，把她虐殺並棄屍沙灘。

台灣近日發生冷血殺嬰事件。桃園市一名7個月大的女嬰於周日（14日）遭虐待致死。女嬰父母疑因忍受不了女兒大聲哭鬧而犯案，其後用膠袋把屍體藏於冰箱，藏屍3日後因怕散發臭味令人起疑，遂埋屍沙灘。起初，該對父母辯稱女嬰是從睡床跌死，惟警方調查後發現屍體多處有瘀傷，疑遭虐待。

綜合台媒報道，涉事者為24歲印尼籍龍姓男子及其同齡的台籍陳姓妻子。他們把屍體藏於家中冰箱3天後，因怕氣味令人懷疑，擔心被警方調查，於是用膠袋包裹起來。本周三（17日），他們夥同一名林姓女友人（27歲），把女嬰屍埋在桃園新屋區新濱二號橋附近一個偏僻的沙灘。

怕被起疑埋屍沙灘

翌日（18日）女嬰的姑姑登門探訪時，發現不見姪女蹤影，父母態度有異，質問後揭發女嬰死亡及棄屍一事，即晚報警。據悉，龍姓男子打散工維生，與妻子在桃園市租屋。據鄰居所指，6月14日事發當日，聽到疑犯家中傳出激烈碰撞聲，女嬰異常嚎哭，並感受到房間在震動，聲響持續約10幾分鐘，懷疑有人被毆。

辯稱女兒跌死

6月19日，警方於新屋區沙灘尋獲女嬰屍體，起初該對父母供稱女嬰是從睡床摔下，驚覺女兒失去呼吸心跳後，不知所措，故把屍體放於冰箱。惟警方於女嬰頭部、頸部也有傷痕，多處瘀傷及撕裂，疑似遭虐待，確切死因有待解剖調查。當局按照殺人、遺棄等罪行把龍姓、陳姓及林姓三名疑犯移送園地方檢察署開庭審訊。

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責任編輯：王明芳