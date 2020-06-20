【立法會選舉】倡初選落敗仍照選引不滿　新西泛民拒絕參與有街工的初選

▲ 街工(6日19日)公布參選立法會名單。

街工昨日召開記者會，宣布派一隊，參加新界西立法會選舉的民主派初選，但同時表明不會全盤接受初選結果，並建議結果出爐後，排名較後的團隊都可報名參選，直到大型民調顯示街工支持度不足才棄選。

９名報名參與民主派「35+」初選的參選人，包括爭取出戰連任的民主黨尹兆堅、公民黨郭家麒、朱凱廸；工黨吳敏兒、新民主同盟譚凱邦，以及獨立的伍健偉、林進、黃子悅，以及張可森，就發起聯署表達不滿。

他們批評街工此舉違反了新界西初選協調會的協議，破壞了參選人之間的互信及初選公信力，影響極壞，隨時會觸發「骨牌效應」，令好不容易建立起來的初選機制毀於一旦。

【立法會選舉】街工倡初選落敗仍可參選 戴耀廷：若不願遵從協議不應參與初選

他們又指初選發起人、港大法律學院副教授戴耀廷的聲明已指出：「若不願遵從大家已達成的協議，應不可參與初選。」9人表明，希望初選繼續進行，惟難以與街工參與同一平台，強調街工既已表明不會遵守初選協定，已失去參與資格，因此不會參與有街工參與的初選機制。

街工至今對此未作出回應，消息指內部仍在討論中。不過，元朗天耀區區議員何惠彬就在社交網站專頁宣佈，退出街工。他表明一直都不同意街工派人參選2020立法會選舉，強調若堅持出選亦應參與民主派初選，「從政如做人，選舉就係競爭，一就一二就二，贏就贏輸就輸，初選完比人DQ晒焗住再諗辦法係一回事，但無一種選舉容許事先決定『初選後再議』」。

責任編輯：李淇