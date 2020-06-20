【父親節】女兒早產出世太太失血過多要輸14包血保命 林子聰：感謝捐血者無私奉獻

▲ 肥仔聰感謝捐血者無私奉獻。

因在電影《少林足球》飾演「輕功水上飄」六師弟而爆紅的林子聰（肥仔聰），去年一躍成為兩孩之父，與結婚7年的太太Christy湊成一對好字。但在2019年1月7日，肥仔聰經歷了驚濤駭浪的一夜，當時懷孕只有6個多月的太太Christy突腹部劇痛送院，一上救護車即誕下女兒，更出現嚴重血崩，心臟一度停頓，最終需切除子宮保命。肥仔聰日前接受透過紅十字會訪問片段表示，

感謝所有捐血者無私的奉獻，令我過去的每個父親節都多了一份窩心，而不是一份遺憾。

▲ 太太Christy誕女時出現血崩，心臟更一度停頓，幸好兩母女走出鬼門關。（湯炳強攝）

突出現腹痛誕女後血崩 需捐11包血

肥仔聰透過影片表示，一家人能影全家福，非常難得。他指，女兒林海菲（菲菲）在太太懷孕6個多月時，突然搶閘出世，結果出世時令Christy非常危險，出現大量失血，需要進行緊急手術，共輸11包血，心臟停頓一分鐘，送院後須切除子宮保命，搶救5小時才能脫離危險期。

血崩流血至地板

肥仔聰曾接受TOPick訪問時表示，當天晚飯期間，太太出現有宮縮的痛楚，且有便意，起初以為是腸胃炎，但愈夜愈痛。肥仔聰見太太痛至神智不清，立即打999送院，救護員抵達家中時表示生得，就在太太瞓擔架床上救護車一刻，女兒已忍不住出世，太太隨即大出血，陷入半昏迷狀態，直奔手術室。

如果我遲5分鐘打999，女兒會在家中出世。我好驚會失去妻女……見到她在救護車上所流的血，多到落地板……

女兒出生不足1.9磅 需捐3包血

而女兒菲菲在出生時只有1.9磅，不足1公斤，需要輸3包血才能幫助她渡過難關。肥仔聰當時感到無能為力，直至清晨才能探望細女，見她滿身插喉非常心痛菲菲當時的體型如手掌般大，需送入初生嬰兒深切治療部（NICU），是當時房內最細小的BB。

▲ 菲菲在媽媽懷孕6個多月下出世，僅重1.9磅。（相片由受訪者提供）

轉眼間，菲菲以驚人的成長速度追回同齡孩子，現已是一位肥肥白白、健健康康的1歲小女孩。肥仔聰感謝所有捐血者無私的奉獻，

令我過去的每個父親節都多了一份窩心，而不是一份遺憾。

他呼籲大家踴躍捐血，創造奇蹟。

▲ 現時的菲菲已是1歲健康小女孩。（相片由受訪者提供）

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責任編輯：梁節儀