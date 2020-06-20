【港區國安法】湯家驊：基本法具凌駕性　叫官員下台不構成顛覆政權

▲ 行政會議成員、資深大律師湯家驊。（資料圖片）

「港區國安法」細節仍未公布。行政會議成員、資深大律師湯家驊出席電台節目時表示，相信港區國安法，用普通法抑或大陸法語言去草擬條文分別不大，因凡牽涉刑事責任的條文，都必須寫得很清晰及細緻，又強調《基本法》具凌駕性，「港區國安法」成為本港法律後，仍然受制於《基本法》，港人仍可繼續遊行、示威、靜坐，表達要官員下台的訴求等。

即使如此，湯家驊強調當中保障的人權自由並非無限，指港區國安法草案的字眼由「干預特區事務」變成「勾結境外勢力危害國家安全」，認為程度已變嚴重。

湯家驊認為，「勾結」必須牽涉實際的刑事行為才構成罪行，舉例現行法例的「串謀」，若只有協議、無行動亦是無法定罪。故此，遊說外國制裁香港並不構成分裂國家及顛覆政權，按現行本港法例亦不符合恐怖主義的定義，但指出根據英國做法，「傷害經濟」就屬恐怖主義，中央會否跟進有關定義，將來仍要視乎條文細節。

湯家驊又相信，在港區國安法下，叫香港官員下台亦不等同「顛覆政權」，指顛覆政權是將整個制度改變，但如有人對官員不滿而要求他下台，之後有另一人上任同一崗位，只是換人，並不構成顛覆。被問到政制及內地事務局長曾國衞表示，反對港區國安法的人，未必有資格參選立法會，湯家驊就表示不認同，指反對一條法例不等於反對制度，不能一概而論。

大律師公會過去一段時間針對港區國安法多次發表聲明，他認為一個負責任的專業團體，發表的聲明不應充滿挑釁性、製造恐慌，或者將事情無限放大，應該用專業知識向市民解釋事件。他又指，港區國安法不是修改基本法，或改變中央對港方針，不明白公會為何會作出不同的假設，包括港區國安法會動搖基本法等，認為令人詫異，沒有事實根據。

他承認，對全國人大會議上月通過制訂港區國安法感錯愕，但不覺得出奇，因去年社會出現大動亂，立法會癱瘓。他又批評大律師公會屢次回應港區國安法的聲明，認為負責任專業團隊，聲明不應充滿挑釁、製造恐慌，亦不應無限放大，應以專業知識向市民解釋及對市民的影響。

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責任編輯：李淇