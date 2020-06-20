【父親節】懲教署親子活動慶祝父親節　在囚人士製心意卡及食物感謝父愛

▲ 歌連臣角懲教所接受烹飪和餐飲業訓練的所員與家人一同製作並分享麵包焗豬扒飯。

明天（21日）就是父親節，為了鼓勵在囚人士與家人建立良好關係，並藉著父親節向父親表達心意，懲教署昨日（19日）在歌連臣角懲教所舉辦了名為「『豚』圓父子丼」的父親節活動，讓正在接受烹飪和餐飲業訓練的所員與家人一起下廚製作特色食物「麵包焗豬扒飯」，分享大家共同努力的成果，也有兩名於日前考獲「咖啡拉花班」證書的所員，即席展示他們的訓練成果，以拉花技藝為家人泡調出暖意滿溢的咖啡。

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所員代表在分享時細說從前不懂珍惜父愛的深切反思，同時感謝父親能支持和見證自己努力改變的成果。他還以「麵包焗豬扒飯」的外脆內軟特色來比喻父親的外剛內柔，並且從不吝嗇對兒子的關愛。

除了一起煮食和分享相聚的時光，所員更親手向他們的家人獻上訴說心底說話的父親節卡和印有祝福語句的口罩收納套，並承諾將來重返社會後，必定會奉公守法，為家人、為社會作出補償和貢獻。

▲ 歌連臣角懲教所所員向父親獻上心意卡。

懲教署也安排了由臨床心理學家主持的專題講座，向參與活動的家長分享如何改善與所員的溝通技巧，從而加強親子互信及關係。並透過簡單的互動遊戲讓家長了解所員的想法，同時減少雙方之間的誤解，以提升所員的改變動機。

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另外，懲教署在明天的父親節，會在男性成人懲教院所及青少年懲教院所舉行「父愛如山」活動，希望籍此增進父親與子女的家庭關係。青少年懲教院所內的在囚人士會利用精美貼紙製作一張獨一無二的心意卡，並連同一個由在囚人士製作的口罩收納套送贈給親臨院所探望的父親，以表達對父親的祝福與感謝。

▲ 青少年懲教院所的青少年在囚人士向親臨探望的父親送上的心意卡與口罩收納套。

至於在男性成人懲教院所，則會派發一張寫有溫馨字句的年曆卡給前來探訪在囚父親的子女，同時他們亦可在年曆卡上寫上對父親的祝福，寓意期待父親回家團聚的日子。他們會在探訪時送贈給在囚父親，讓在囚父親感受到子女的期盼及對他們的關愛。

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責任編輯：伍瑋瑋