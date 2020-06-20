【美國示威】強生對抗種族歧視　停售旗下Clean & Clear及Neutrogena美白產品

▲ 強生表示產品令人覺得較白或較淺的皮膚比天然的膚色優勢，並非公司原意。

美國非裔男子被警壓頸後死亡引發的風波持續，引發全球反種族歧視示威。美國醫療保健護理用品生產商強生（Johnson & Johnson）表示基於尊重種族膚色差異，停售美白產品，強調健康的肌膚就是美麗的肌膚。

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強生宣布，停售在亞洲及中東地區售賣的淡斑及美白產品，Clean & Clear Fairness系列及Neutrogena Fine Fairness系列會受影響，今後將停運及停產，不過有關貨品仍會在商店貨架上看到，直至庫存售罄。

▲ 在官網仍有美白產品的資料及介紹。（官網圖片）

▲ 涉事的其中一款Clean & Clear產品。（網上圖片）

強生稱，有關產品的名稱及說明，讓人覺得較白及較淺膚色比原本的天然膚色優勝，指這不是公司原意，強調健康的肌膚就是美麗的肌膚。TOPick記者發現Neutrogena香港官網上仍有亮白產品系到的圖片，不過也有產品的圖片尚在，但沒有顯示詳細資料以及網頁不存在等。

▲ 有美白產品的官方資料被移除。（官網圖片）

美白產品是非常常見的護膚品，不少大型個人護理用品商，如寶潔（P&G）、歐萊雅（L'Oréal）等亦有售賣，外界關注這些廠商會否跟隨。這些公司暫未有回應。近來美國的反種族歧視示威，引發企業嚴厲評估旗下產品，有否涉不尊重少數族裔，強生基於種族平等考量，早前亦宣布會推出不同顏色膠布，方便不同種族人士。

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美國一系列反種族歧視示威事源於美國時間5月25日，當日美國非裔男子佛洛伊德在美國明尼阿波利斯市被4名白人警察攔截，懷疑他涉嫌使用偽鈔。從影片可見，白人警察喬文（Derek Chauvin）在警車上未能制服佛洛伊德，遂將鎖上手銬的他拖出車外按在地上，並用膝蓋壓制他的頸部，超過8分鐘， 最後佛洛伊德不幸死亡。

佛洛伊德被壓頸期間，曾多次呼叫會配合警察的調查，不斷乞求警員放過他，惟未獲回應。而他生前的一句「我不能呼吸」，亦成了近日美國示威常見的標語。

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記者：陳梓蔚