30個行業行工會發起罷工罷課公投反國安法　政府再發稿強烈譴責

包涵新公務員工會在內的30個行業工會今日發起「罷工公投」，就港區國安法表態，目標希望有6萬人投票。特區政府今日再次發聲明，強烈譴責有關行為，批評有工會，公然鼓動公務員參與所謂「罷工公投」的「聯合工會行動」，反對國安立法，是絕對不能接受的，會使外界誤以為他們是代表多數公務員，令人覺得與政府對著幹，嚴重損害公務員隊伍的聲譽。

政府發言人重申，港區國安法的立法，是為防範、制止及懲治極少數人危害國家安全行為和活動，公務員有責任落實國安立法工作，不可進行反對立法行為。發言人又稱，近日有別有用心的人及組織，不停使用各種手段抹黑國安立法工作，又強調《基本法》和香港法律體系並無「公投」制度，既無憲制基礎，亦無法律效力，質疑他們只是利用市民和學生達到政治目的。

新公務員工會主席指工會關注公務員權益 政府施壓言論或令會員投票有顧憂

對於有報道指，有區議員的辦事處用作「罷工罷課公投」的投票站。政府發言人就提醒，根據《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》一般準則，區議員不應做出任何危及或損害其個人誠信、公正、客觀判斷力或履行職務的能力的事情；並確保其行為不會令區議會的信譽受損。

此外，區議員須確保辦事處是用於執行區議會職務，揚言若將發人有人用議辦用作「公投」投票站，所有以營運開支償還款額，及其他實報實銷的津貼，以償還支付辦事處的運作開支，均不會獲得發還。

至於有組織在學校發起「罷課公投」，發言人續批評，學校應不應涉及政治。他要求，學校採取適當措施，指如發現有學生發起、組織、參加或慫恿同學參加有關活動，應立即勸止。若個別學生屢勸不改，學校應按校本訓輔及懲處機制處理，維持紀律及秩序，又表明如知悉學生有上述行為，教育局會聯絡相關學校跟進，並提供支援和指示。

新公務員工會等，今日起一連兩日，聯同「中學生行動籌備平台」發起「罷工罷課公投」。新公務員工會主席顏武周強調，投票並無既定立場，目的是讓工會會員有機會就影響深遠的國安法議題表態，政府對投票的批評是曲解了意義，並不公道，促請當局尊重市民表達意見的權利。