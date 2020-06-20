【校園欺凌】德貞女子中學13歲女生疑遭同學欺凌虐打　警方：家長已報警

德貞女子中學疑爆出有學生被同學欺凌。近日社交媒體流傳一段片段，一名身穿印有「TCGSS」字樣校服的短髮女學生跪在地上，在後樓梯被數名身穿校服的學生以消防滅火沙筒蓋毆打，敲打其頭部及手臂，從片段中更聽見有學生要求跪地學生食沙。

據片段顯示，身穿印有「TCGSS」字樣校服的短髮女學生受害者跪在後樓梯的一角，書包放在身旁，戴著口罩的她全程低頭望著地下。及後，有一名身穿藍白色校服的女學生施襲者手持滅火沙筒蓋，先後襲擊短髮女學生的頭部4下，後有人再指示敲打頭部，施襲者便向受害者頭部用力襲擊2下。

片段中有人笑著說粗言穢語，

嘥晒啲沙，完成我一個心願，倒入個口度。

德貞女子中學發聲明：正跟進事件

德貞女子中學在校網發出聲明指，就該校有學生遭欺凌一事，校方深感遺憾，關心有關同學狀況，現正與相關人士了解該事件，並與各持份者保持緊密聯繫，嚴正跟進。校方強調會認真處理，並嚴肅跟進事件。

警方指接獲女童父親報案

警方在今日（20日）凌晨接獲女童父親報案，指其李姓女兒於2020年6月16日在長沙灣深旺道100號一商場梯間，懷疑被1名女子以硬物襲擊。父親發現女兒受傷於是報案。警員經初步調查，案件暫列襲擊致造成實際身體傷害（AOABH），現交由深水埗警區刑事調查隊第7隊跟進。女童身上有傷痕，清醒被送往明愛醫院治理。

其他有關校園欺凌的新聞，即睇：

【校園欺凌】中三少女自白被同學辱罵奚落患抑鬱 感激父母愛犬陪伴擺脫陰影

【創造自我】90後少女勇敢面對校園欺凌 會考一分學美睫創業6年月入30萬

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：梁節儀