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【置業成功】毋懼「雪藏」疫市購入屯門300呎500萬新盤　林秀怡與男友做業主　

娛樂 16:22 2020/06/20

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

林秀怡與男朋友同購入屯門500萬新盤做業主。

藝人林秀怡自去年起疑被TVB「雪藏」，幕前亮相機會少之又少。不過收入大減的林秀怡就未有放棄，反更專注於餐廳生意及計劃開美容院。而近日，林秀怡更與男友一同購入屯門恒大‧珺瓏灣的300呎新盤，樓價500萬，二人齊齊榮升做業主。

林秀怡與男友阿政一起做業主。（經濟日報圖片）

林秀怡接受TOPick訪問時分享首次做業主的感覺：「其實沒有太大感覺，因為沒有比到太多錢，只是男朋友比得較大份首期，所以都未覺得是自己買樓。」

她又分享新屋位於屯門的恒大‧珺瓏灣，面積為300呎，售價約是500萬，首期付款50多萬，預計要供30年。

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林秀怡與男友購入屯門的恒大‧珺瓏灣單位。（經濟日報圖片）

擱置結婚計劃

林秀怡與男友阿政拍拖3年，二人相識時阿政為電視台PA（助理導演），如今已升職當導演。現時二人又一起買樓，似乎距離婚期不遠矣。她表示：「大家有共同目標與理念，亦有計劃結婚，所以會一起供樓，不過現時買了樓就可能遲下再結婚。」

林秀怡與阿政的感情十分穩定，二人同屬圈中人，林秀怡指與男友相處容易溝通，有時外界未必明白你的忙碌，但同行則會明白，即使公司發生甚麼事也可以互相溝通，更了解對方。

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林秀怡的新屋有300呎。（Instagram圖片）

再做老闆娘

早前林秀怡有指因去年就社會運動表態而被TVB「雪藏」，令她久未在大台露面。不過，她卻沒有因此頹廢，本身已有投資食店及網店的她再宣佈會開設實體美容院，令收入有所保障。

不過，近月她的餐廳受疫情影響，生意額大跌五成，但她卻沒想過要結業，並相信只要捱過疫境的困難時刻，估計半年內生意便會好轉。

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記者：梁樂欣

撰文 : TOPick 柴犬出動

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