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【新冠肺炎】本港新增一宗輸入個案　患者從菲律賓返港

社會 16:11 2020/06/20

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本港新增一宗輸入個案，患者從菲律賓返港。（資料圖片）

本港今日（20日）沒有新增本地感染確診個案，不過衞生署衞生防護中心公布，截至今午4時，有1宗輸入確診個案，涉及一名40歲女子，她從菲律賓返港，至今個案累計1,129宗。

【新冠肺炎】本港今日沒有新增本地感染個案　不設疫情記者會

新增患者第1129宗是40歲女人，居於菲律賓，並於6月19日返港。她在同日發病，出現頭痛徵狀，返港後於亞洲國際博覽館經病毒檢測後確診，其後直接送往瑪嘉烈醫院，並沒有密切接觸者。

醫院管理局則指，截至今日中午12時，過去24小時有3名確診新冠肺炎的病人出院（個案編號︰1060、1102和1109），至今共有1,077名確診或疑似病人康復出院。
　　 
目前公立醫院已啟用613間負壓病房，合共1,179張負壓病床，現時共有47名確診病人分別於7間醫院留醫，其中3人情況危殆（個案編號：595、1092和1100），其餘44人情況穩定。

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記者：陳梓蔚

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