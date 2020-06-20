【黑色咸蛋黃】市民買到黑色咸蛋黃不敢吃　蛋商：「清水黑黃」很罕有

▲ 無臭味的黑色咸蛋黃被指是極品。

黑色的咸蛋黃可以吃嗎？近日有市民在facebook群組表示，買到黑色的咸蛋黃，雖然無臭味，但不敢吃。有網民留言指，這是被稱為「清水黑黃」的「極品」。TOPick為此請教禽蛋批發商會成員黃枝跑，他表示該種咸蛋黃很罕有，可以吃，但不是人人接受到其味道。

該名市民在「今晚煮乜好」群組上載相片，表示發現到一顆黑色的咸蛋黃，蛋白清，蛋黃沒有臭味，但她不敢吃，最終把它扔掉。有網民留言直呼是「極品」，而且很難遇到這種「清水黑黃」咸蛋黃，表示：

清水黑黃係極品！我舅父賣蛋的！二三十年前，賣咸蛋係會每隻刮一半灰，逐隻照！照到有清水黑黃只會留起自己食！到依家咸蛋好少刮灰賣，才會流到出市面！

專家：萬幾隻才出現一隻

禽蛋批發商會成員黃枝跑接受TOPick訪問時指，被稱為「清水黑黃」的咸蛋黃確實存在，特點是蛋白清，蛋黃黑，味道較特別。他表示：

萬幾隻才出現一隻，很罕有。「清水黑黃」的味道有人喜歡，有人不喜歡，情況就吃榴槤般，愛吃（榴槤）的人不會覺得臭，而會覺得香。

一般情況下，行家用照蛋燈檢查後，若發現是「清水黑黃」後，會留起來，故較少流出市面。在照蛋燈照射下，會看到好蛋和壞蛋的蛋白、蛋黃有以下分別：

正常咸蛋：水清，蛋黃呈橙黃色

「清水黑黃」：水清，蛋黃呈黑色

已變壞的咸蛋：水濁，整顆蛋黃呈黑色

黃枝跑續指，用新鮮鴨蛋醃製的咸蛋黃不會變臭變壞變黑，但若鴨蛋淋過雨，醃製出來的咸蛋黃則會變臭變黑。

如何判斷咸蛋已變壞？

Thei食品科學及安全課程特任導師文嘉敏受訪時表示，要判斷咸蛋有沒有變壞，要看它有沒有臭味，以及蛋白的顏色。

若蛋白也是黑色，則有理由相信已受細菌感染，黑色素氣單胞菌會令蛋白和蛋黃變黑色，以致產生硫化氫及腐臭味，是令人難以忍受的惡臭。有時候蛋殼出現少許破裂，儲存時溫度太高，就會出現上述情況。若有臭味，蛋白也變成黑色，則已變壞，不應食用。

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責任編輯：羅嘉欣