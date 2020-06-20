【恐怖醫科生】爭練舞場地向老翁潑「化骨水」全身冒煙致死 醫科生被判終身監禁

▲ 爭練舞場地向老翁潑「化骨水」全身冒煙致死 ， 醫科生被判終身監禁。

高雄醫學大學一名19歲男大學生，早前與一名八旬老翁爭奪練舞場地，意外把他推倒在地。當時老翁未有追究，但醫科生事後懷恨在心，一個月後以俗稱「化骨水」的氫氟酸潑向老翁，老翁最終送醫不治身亡。醫科生近日被法院判處終身監禁，同時須賠償老翁家屬235萬元台幣（約62萬港元）。

綜合台媒報道，涉事的林姓大學生去年7月在高雄文化中心練舞時，曾經與正在現場打太極拳的八旬老翁因場地問題起爭執。期間林男一度把老翁推倒在地，導致他頭部受傷。儘管老翁事後表示不追究，但林男事後被判罰款3000元新台幣。

林男收到裁決書後忿忿不平，於是到化工行購買俗稱「化骨水」的氫氟酸，並向店家訛稱買來做實驗用。他接着於同年8月21日再到高雄文化中心，以電擊棒襲撃老翁，並以「化骨水」潑向老翁。老翁當場被灼傷，全身冒煙，他忍着劇痛跑到行人路求救，但最終送醫後仍傷重不治。

林男最於去年9月落網，供稱當時「只是想嚇嚇對方」，自己雙腿亦被化骨水濺中。其家人稱，林男患有憂鬱症，雖知道化學劑的毒性會造成傷害，但並非蓄意殺人，但法官最終判處林男終身監禁。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢