【出軌偷食】Johnny Depp前妻婚後即與Tesla創辦人偷食　密友前夫爆料：Elon Musk曾試過三人行

▲ Johnny Depp前妻Amber Heard離婚案再有新內幕。

現年57歲的《魔盜王》（Pirates of the Caribbean）系列型佬尊尼狄普（Johnny Depp），與34歲的前妻Amber Heard早在2016年離婚，但案件一直未處理完成。日前，離婚案再爆新內幕指Amber Heard背夫與Tesla聯合創辦人Elon Musk，及英國名模Cara Delevingne大玩「三人運動」。

▲ Johnny Depp與Amber Heard離婚案鬧得沸揚揚。（網上圖片）

近日，Amber Heard的好友Raquel Pennington的前夫Josh Drew在庭上作供時表示，Amber Heard與Johnny Depp婚後與Cara Delevingne有同性婚外情，及指她們與Elon Musk曾試過三人行。

而英國的《每日郵報》早前亦出示了閉路電視影片，可見身上僅有毛巾及泳衣的Amber Heard和Elon Musk擁抱，關係親密。

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▲ 英國名模Cara Delevingne。（Instagram圖片）

而Amber Heard亦一直被指在婚後已多次帶情夫回家偷食，對象有Elon Musk及James Franco，現時連好友Cara Delevingne亦牽涉其中。

不過，消息傳出後，剛為人父的Elon Musk便否認傳聞，更指與Cara Delevingne只是朋友，沒有任何親密行為，並再指與Amber Heard在她離婚後約一個月才有約會。

▲ Tesla聯合創辦人Elon Musk剛為人父。（Instagram圖片）

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年齡相差23年歲的Johnny Depp和Amber Heard於2013年訂婚，後於2015年完婚，不過女方於2016年5月已申請離婚，有傳離婚原因涉及家暴，而Amber Heard一直也以受害者姿態示人。

不過就已查出出手家暴的原來是Amber Heard，她曾向Johnny Depp的臉部揮拳，而非坊間傳出的Johnny Depp打女人傳聞。