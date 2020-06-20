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【出軌偷食】Johnny Depp前妻婚後即與Tesla創辦人偷食　密友前夫爆料：Elon Musk曾試過三人行

娛樂 18:17 2020/06/20

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Johnny Depp前妻Amber Heard離婚案再有新內幕。

現年57歲的《魔盜王》（Pirates of the Caribbean）系列型佬尊尼狄普（Johnny Depp），與34歲的前妻Amber Heard早在2016年離婚，但案件一直未處理完成。日前，離婚案再爆新內幕指Amber Heard背夫與Tesla聯合創辦人Elon Musk，及英國名模Cara Delevingne大玩「三人運動」。

Johnny Depp與Amber Heard離婚案鬧得沸揚揚。（網上圖片）

近日，Amber Heard的好友Raquel Pennington的前夫Josh Drew在庭上作供時表示，Amber Heard與Johnny Depp婚後與Cara Delevingne有同性婚外情，及指她們與Elon Musk曾試過三人行。

而英國的《每日郵報》早前亦出示了閉路電視影片，可見身上僅有毛巾及泳衣的Amber Heard和Elon Musk擁抱，關係親密。

【新冠肺炎】Johnny Depp首開IG吸160萬粉絲　借抗疫講前妻Amber Heard

英國名模Cara Delevingne。（Instagram圖片）

而Amber Heard亦一直被指在婚後已多次帶情夫回家偷食，對象有Elon Musk及James Franco，現時連好友Cara Delevingne亦牽涉其中。

不過，消息傳出後，剛為人父的Elon Musk便否認傳聞，更指與Cara Delevingne只是朋友，沒有任何親密行為，並再指與Amber Heard在她離婚後約一個月才有約會。

Tesla聯合創辦人Elon Musk剛為人父。（Instagram圖片）

Johnny Depp大花筒蒸發50億身家陷財困　含淚剖白愧對兒子

年齡相差23年歲的Johnny Depp和Amber Heard於2013年訂婚，後於2015年完婚，不過女方於2016年5月已申請離婚，有傳離婚原因涉及家暴，而Amber Heard一直也以受害者姿態示人。

不過就已查出出手家暴的原來是Amber Heard，她曾向Johnny Depp的臉部揮拳，而非坊間傳出的Johnny Depp打女人傳聞。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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