【真人版春麗】女中醫醫生袍下滿身肌肉 懷孕6個月零孕肚如常健身　

▲ 「真人版春麗」袁合榮懷孕6個月零孕肚，仍如常健身。

懷孕6個月零孕肚！31歲的女中醫師袁合榮醫生袍下滿身肌肉，被稱為「真人版春麗」，經常健身。目前她已懷孕6個月，目前體重增加了7.5kg（約16.5磅），卻仍不易察覺有孕肚。身為孕婦的她，仍持之以恆地健身，如常健身拉筋，希望有助順產。

▲ 袁合榮懷孕6個月仍堅持拉筋。（微博：两万九秀秀）

袁合榮在山東青島市一家中醫診所擔任醫生，3年前為了看起來強壯一點而開始運動，一星期會到健身室5次。中醫畢業後她全身投入健身及運動中，她先從瑜伽課及普拉提開始，但慢慢發現這些鍛煉並不能助她增加肌肉，於是就請來私人教練。

▲ 袁合榮懷孕6個月，體重增加了7.5kg。（微博：两万九秀秀）

懷孕6個月做引體上升

袁合榮平日會在instagram及微博分享自己健身的照片，分別吸引40萬人及近49萬人追蹤，懷孕後她仍堅持健身。目前袁合榮已懷孕6個月，但肚子不算大，近日她發文表示：「不能因為懷孕就拿寶寶當藉口放縱口腹之欲。」

▲ 袁合榮展示孕照。（微博：两万九秀秀）

本周四（18日），她更上載相片表示，懷孕至今體重增加了7.5kg，但仍帶著寶寶做引體上升。這半年來，袁合榮從沒間斷地拉筋、舉重。她希望：

多拉伸有助骨盆開縫，利於順產，期待我的寶寶頭小一些，千萬能順下來。

懷孕第24週時，她更做箭步蹲：「真的是5個月以後肚子蹭蹭的漲，而且今天照樣是100kg箭步蹲。我鍛煉的時候，因為肌肉繃緊發力寶寶很老實，一到組數間歇就報復性踢我。」

▲ 懷孕前的袁合榮，甜美的長相和身上的肌肉對比甚大。（Instagram：yuanherong1229 ）

袁合榮：肌肉能帶給你很多優勢

她發現自己懷孕後變得更白更胖，身上的血管也更清晰。她又鼓勵別人說：

誰的體力和線條都不是天生的，與其看著自己的肚子比我懷孕6個月的還大，不如咬牙就這麼堅持下去，你會發現肌肉能帶給你很多優勢。

不過，懷孕期間她曾憂慮會有甚麼意外，被丈夫指經常胡思亂想。她坦言：

孕婦真是會想太多，剛測出來的時候怕宮外孕，12周後怕NT異常，21周的時候怕唐篩有問題、25周怕胎兒頭部發育異常，接下來的四維怕胎兒畸形，臨了啦害怕難產......

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責任編輯：羅嘉欣