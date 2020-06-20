駐港公署：反對外部勢力抹黑國安法　立法保障港人講實話不被「私了」自由　

外交部駐港特派員公署發文指，有個別西方政客、國際組織負責人和歐洲議會近日對香港事務妄加評論、無端指摘，予以嚴正譴責，並表示強烈不滿和堅決反對。

公署發言人表示，沒有任何一個國家會任由本國領土上危害國家安全的行為肆意橫生，面對香港出現危害國家安全及港人福祉的亂象，在其自身無法解決的情況下，中國從國家層面推進香港維護國家安全立法工作完全合憲合法、合情合理。

發言人批評，一些人打著人權、法治的幌子，妄評中國內政，掩蓋不了其傲慢偏見和肆意干預別國內政的本質，認為這些人號稱保障人權，卻片面地將保障人權與維護國家安全相割裂。

發言人重申，涉港國安法打擊的是極少數危害國家安全的違法犯罪行為和活動，保障的是絕大多數港人的安全和依法享有的各項權利和自由，讓他們享有免於黑暴恐懼的自由，安心乘地鐵、逛商場的自由，在街上講幾句實話而不被 「私了」的自由。

發言人強調，「一國兩制」核心要義是維護國家主權、安全、發展利益，若「一國」原則出現動搖，「兩制」根本無從談起，指任何人都不要低估中國建立港區國安法的堅強意志和堅定決心。

責任編輯：李淇

