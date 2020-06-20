【亂倫大家族】澳洲17歲女被哥哥叔叔性侵求救　揭40人亂倫大家族繁殖「4代同堂」

▲ 澳洲一名17歲女揭發一個40人亂倫大家族。

澳洲發生一宗震驚社會的慘劇。有一名居民因在一個農場附近聞到奇怪的味道，一名17歲少女趁機表示自己遭既是哥哥也是叔叔的男子性侵，揭發一個由40名成員組成的大家庭，全家人是亂倫下的產物，還繁殖出「4代同堂」，事件震驚整個澳洲。

根據《每日郵報》報道，40人亂倫大家族的共同祖先是已逝世Tim Colt，他與自己的妹妹June原本是紐西蘭人，二人在1960年結婚，其後誕下7名子女。Tim沒有停止亂倫生活，他經常與多名子女發生亂倫關係，他與其中一名女兒Betty亂倫生下12名子女，形成第3代家族。Tim繼續亂倫第3代孫女，誕下第4代，形成詭異的「4代同堂」。

17歲女遭哥哥叔叔性侵

而少女Petra是Tim與Betty誕下的第3代，在2010年，當年17歲的她遭到叔叔，也是哥哥的51歲Frank拖到汽車後座性侵，時間長達15分鐘。Petra在2013年首次報警，當時未有提及性侵事件，她指自己活在一個邪教裡，稱自己與家人們都沒有上學，一家人生活在骯髒破舊的帳篷內，全家宛如被「禁錮」，難以逃出家族的生活範圍，Petre驚爆，

所有叔叔阿姨兄弟姊妹都睡在一起。

亂倫大家族 不介意血緣睡在一起

警方調查後發現，家族中的成員全是亂倫下誕下的孩子，家族中的男女成員毫不介意血緣問題，一家人經常「睡來睡去」。警方找到該家族時，部分孩子已經20多歲，年紀最小的孩子不到10歲，而且全部是營養不良，均未接受過教育，有12名孩子甚至尚未成年。警方發現，這個4代大家庭曾在澳洲的維多利亞州、西澳、南澳和北領地之間遷移，居無定所，居住在野地的帳篷營地，環境雜亂不堪。

由於亂倫始祖Tim及June早年已離世，警方目前已將第2代的Frank及Charlie逮捕，將於本週接受性侵指控的審判。

其他有關性侵的新聞，即睇：

【禽獸爺爺】12歲起遭爺爺性侵3年 少女懷孕8個月母拒女兒流產

【淫亂富豪】億萬富商「狂歡島」性侵逾40名女童 Netflix紀錄片揭受害人恐怖經歷

【黑暗經歷】因爸爸想要兒子萌變性念頭 哈利波特作者羅琳剖白曾遭家暴性侵

責任編輯：王明芳