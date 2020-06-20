【港區國安法】中央在港設「駐港國安公署」　特定情形下對危害國家安全犯罪案件行使管轄權

人大法工委向人大常委會作《港區維護國家安全法（草案）》說明。據新華社報導，法律草案的主要內容共分六章66條。當中第三及六章中，分別明確規定中央政府和特區政府，所建立的維護國家安全機構及其職責。

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中央需在港設立「駐港國安公署」

港區國安法草案指明，中央需在港設立「駐港國安公署」，並須依法履行維護國家安全職責，行使相關權力。中央駐港國安公署職責為：

分析研判香港維護國家安全形勢，就維護國家安全重大戰略和重要政策提出意見和建議；監督、指導、協調、支持香港履行維護國安職責；收集分析國家安全情報信息；依法辦理危害國家安全犯罪案件。

駐港國安公署應嚴格依法履行職責，接受監督，不得侵害任何個人和組織的合法權益。公署人員除須遵守全國性法律外，還應遵守香港法律。

公署應當與香港方面的維護國安機構，建立協調機制，監督、指港府維護國安工作。公署亦要與香港維護國家安全的執法、司法機關，建立協作機制，加強信息共享和行動配合。

此外，草案還對駐港國安公署，和國家有關機關，在特殊情形下的案件管轄權作明確規定。草案訂明，駐港國安公署和有關機關，在特定情形下可對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權，強調是中央全面管治權的重要體現，有利於支持和加強香港維護國安的執法和司法工作。

同時亦可避免出現，基本法第18條第四款，即由人大常委會宣布戰爭狀態，或因香港發生港府不能控制，危及國家統一或安全的動亂而決定進入緊急狀態的情況。而草案在附則中亦規定，若香港特區本地法律，有與港區國安法出現不一致的，將適用於「港區國安法」規定。而「港區國安法」的解釋權，亦屬於全國人常委會。

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香港需設立「維護國家安全委員會」

香港方面，《草案》則明確規定，香港需設立「維護國家安全委員會」，負責香港維護國安事務，承擔維護國家安全的主要責任，並接受中央政府的監督和問責。「國安委」的詳細組成部份如下：

由特首擔任主席，成員包括三司、保安局局長、警務處處長、警方維護國安部門的負責人、入境事務處處長、海關關長和特首辦主任等。

下設秘書處，由特首提名，以及中央任命的秘書長所領導。

中央政府將親自指派的「國家安全事務顧問」，就「國安委」所履行職責，提供諮詢意見。

而「國安委」的職責包括，分析研判香港維護國安形勢，規劃有關工作，制定香港維護國家安全政策、推進香港維護國家安全的法律制度和執行機制建設；協調香港維護國家安全的重點工作和重大行動。

另外，警務處亦將特設維護國家安全的部門，配備執法力量。律政司則會設專門的國家安全犯罪案件檢控部門，負責危害國家安全犯罪案件的檢控工作和其他相關法律事務。

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責任編輯：李淇