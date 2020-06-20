【港區國安法草案】特首可指派法官審議案件　警方可採用香港現行法律及國安法規定職權

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《港區國安法草案》曝光，其中第四、五、六章涉及危害國家安全的罪行和處罰、案件的法律處理程序和中央在港設維護國家安全機構。

四類危害國家安全的罪行和處罰

草案第四章列明了4類危害國家安全的罪行和處罰。當中提及，草案第三章「罪行和處罰」分6節，對

「分裂國家罪」

「顛覆國家政權罪」

「恐怖活動罪」

「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」

四類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，其他處罰規定以及效力範圍，作出明確規定。區分不同情形，分別規定四類犯罪行為的刑罰。

負責審理法官由特首指派

《草案》第五章提及將來審議相關案件的刑事訴訟程序，將由行政長官指定若干名法官負責處理，有別於向來由終審法院首席大法官指派的做法。另外草案亦說明，警方處理有關案件時，除依香港原有法律，亦可依《港區國安法》規定的有關職權和措施。

有關法官指派條文的第五章內容如下：

香港特別行政區行政長官應當從現任或者符合資格的前任裁判官、區域法院法官、高等法院原訟法庭法官、上訴法庭法官以及終審法院法官中指定若幹名法官，也可以從暫委或者特委法官中指定法官，負責處理危害國家安全犯罪案件。

該章節又提及，

除特定情形外，特區政府對本法規定的犯罪案件行使管轄權。

有關立案偵查、檢控、審判和刑罰的執行等訴訟程序事宜由特區政府負責，而審判需循公訴程序進行。

另外，警方維護國家安全部門處理有關案件時，可以采取香港現行法律，以及港區國案法規定的有關職權和措施。

中央人民政府在港設維護國家安全公署

至於草案第六章提及，中央人民政府在香港設立維護國家安全公署（公署）。公署依法履行維護國家安全職責，行使相關權力。

具體職責而言，

為分析研判香港維護國家安全形勢

就維護國家安全的重要政策提出意見和建議、監督，指導，協調和支持香港履行維護國家安全的職責

收集分析國家安全情報信息

依法辦理危害國家安全犯罪案件

草案又列明，公署應依法履行職責、接受監督、不得侵害任何個人和組織的合法權益，並遵守香港特別行政區法律。

公署應與香港特別行政區維護國家安全委員會，建立協調機制，監督、指導香港維護國家安全工作。公署的工作部門與香港特別行政區維護國家安全的執法、司法機關建立協作機制，加強信息共享和行動配合。

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責任編輯：陳梓蔚