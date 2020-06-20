【港區國安法草案】全國人大常委譚耀宗稱刑罰與本港相若　較嚴重的最高可判監5至7年

▲ 譚耀宗回應傳媒查詢指表示，港區國安法草案反映中央信任香港的執法人員。（資料圖片）

新華社今日（20日）傍晚公開人大法工委向人大常委會作港區國安法草案說明的摘要，包括特首可指定法官處理危害國安犯罪案，中央要在港設立以特首為主席的「維護國家安全委員會，以及要求特區政府監督學校社團涉及國安事宜等。

【港區國安法草案】特首可指派法官審議案件 警方可採用香港現行法律及國安法規定職權

全國人大常委譚耀宗回應傳媒查詢指表示，港區國安法草案反映中央信任香港的執法人員，而且草案列明會保障人權，並已經吸納普通法的特點和香港各方面的意見，希望立法後會為香港社會帶來穩定，一國兩制暢順運作。

【港區國安法】中央在港設「駐港國安公署」 特定情形下對危害國家安全犯罪案件行使管轄權

雖然現時公開的草案內容未有詳細說明罰則，不過譚耀宗透露草案中的罰則與香港的刑罰相若，較輕微罪行最高可判監3年，較嚴重的最高可判監5至7年，他指刑罰不是根據內地的，而且也不設「追溯期」。

【港區國安法草案】參選或就任公職應依法簽署文件確認或宣誓擁護《基本法》

譚耀宗又指草案列明駐港國安公署和國家有關機構在特定情形下，對極少數危害國家安全的罪行，行使管轄權，他形容是一個「兜底」的做法，以防萬一，不會隨便動用。至於何謂特定情形，他指應該做法類似駐軍法，要由特區政府提請中央處理。

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責任編輯：伍瑋瑋