【港區國安法】公民黨：由特首指定法官審案史無前例　猶如北京權力直入香港司法機關

▲ 公民黨黨魁楊岳橋表示，有關國安法解說版本，猶如北京將他的權力直接插入香港的司法及行政機構。

新華社發稿，全國人大常委會法制工作委員會就《港區維護國家安全法》作出說明，當中包括要求香港設「維護國家安全委員會」、由特首指定法官負責處理危害國家安全案件。並附則中規定，當香港本地法律與港區國安法不一致時，適用港區國安法規定；有關法律的解釋權，亦屬於全國人大常委會。

公民黨黨魁楊岳橋表示，有關國安法解說版本，猶如北京將他的權力直接插入香港的司法及行政機構。他批評，特首有權揀選法官處理案件，是香港多年來從來無試過，亦是清晰地與司法獨立相違背的行為，「容許特首揀選法官，是沒有判斷標準，若任何法官被揀選處理案件後，其處理得不到上意的認可，會否被移除？這些均令人憂慮」。

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其次，楊岳橋又質疑香港「國安委」是否受立法會監督，其秘書長若受香港納稅人支薪，會否來立法會接受監督。他又擔心，中央親自委派國安顧問進入「國安委」，是想將「黨委書記」制度引入，變成機關的太上皇，指示香港國安委做事。他重申，公民黨反對國安法立法，強調這是真正破壞「一國兩制」的行為。

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公民黨立法會議員郭家麒就強調，公民黨絕對不能接受有關草案說明，指這要利用國家安全法打壓香港人，又稱香港人已別無他法，一定要抗爭。

民建聯就對全國人大常委會公布的香港國安法（草案）說明，表示歡迎，並全力支持。民建聯認為，草案說明內容已證明港區國安法草案可兼顧兩地差異，既乎合香港實際情況和行使普通法制度的特點，又充份體現到維護國家安全的需要。

他們認為，草案列明執法、檢控、審判主要由特區負責，同時又能作出充份的人權保障，與國際公約的精神相符及國際通行的法治原則一致；最大程度兼顧普通法特點。民建聯要求港府及早籌備執行港區國安法的架構及隊伍，待法案通過後可立即有效執行，打擊暴亂和「港獨」份子。

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全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，草案列明由特首指定法官處理案件，能確保相關法官了解國家安全問題和較有決心，亦顯示中央希望盡量尊重普通法傳統。至於草案規定中央需在港設立駐港國家安全公署，劉兆佳認為中央是希望強化本港維護國家安全能力，如在搜集情報等方面。

責任編輯：李淇