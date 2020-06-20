【立法會選舉】民主派初選報名今截止　朱凱廸岑敖暉宣布出戰初選

▲ 朱凱廸將連同團隊其他3人合組名單，參加民主派新界西選區的初選。

立法會選舉9月6日舉行，民主派將於下月11及12日舉行初選投票，定出出戰立法會的名單，有關初選報名日期今日截止。現任新界西立法會議員、議會陣線朱凱廸；以及其團隊成員、荃灣區議員岑敖暉分別宣佈參與新界西及「超級區議會」的民主派初選。

朱凱廸下午宣布，將連同團隊其他3人合組名單，參加民主派新界西選區的初選。

朱凱廸宣布參選決定時指，街工昨日指初選若落敗，但若排名第6至8位，仍會照參與立法會選舉的說法，對初選造成傷害，如街工不受約束，將無法一同進行初選，因此聯同其他參加民主派新界西初選的團隊發出共同聲明，以保護初選的公信力，令初選尋求民主派支持者之間的最大認受性。

朱凱廸其後向傳媒補充，即使街工今日或之後改變立場，重新接受初選結果約束，8名聯署人仍然不會接受與街工參與同一初選機制。

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▲ 荃灣區議員、學聯前副秘書長岑敖暉宣布參加立法會「超級區議會」的民主派初選。

另外，荃灣區議員、學聯前副秘書長岑敖暉宣布參加立法會「超級區議會」的民主派初選。岑敖暉指，以往一直由傳統民主派擔任超區議席議員，但認為當前情況下，應派出意志最頑強的抗爭者出選。

岑敖暉表示，為了參選而正在申請放棄美國國籍，預計7月初完成程序。如果政府設下紅線，以候選人反對港區國安法而取消參選資格，整個民主派都有風險，但認為如果視9月議會選舉為爭取的機會，就應投身其中。

另外，屯門區議員張可森和元朗區議員王百羽今日亦正式宣佈，參與民主派新界西以及區議會（二）的初選。他們相信，民主派初選是唯一機會，讓民意清晰選定香港人想要一個怎樣的未來，在沒有制度篩選之下選出代議士。

責任編輯：李淇