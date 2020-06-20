【新冠肺炎】祿泉樓78歲確診女住戶不治　本港死亡個案增加至5宗

▲ 環保署聯同專家和學者在祿泉樓進行追蹤氣體測試，正詳細檢視測試的結果。（資料圖片）

本港今日沒有錄得本地確診個案，不過有一宗輸入及死亡個案。沙田威爾斯醫院發言人晚上（20日）公布，一名78歲確診感染新型冠狀病毒病女病人（第1092宗）於今日下午離世。至今本港個案累計1,129宗（包括1,128宗確診個案和一宗疑似個案）以及有5宗死亡個案。

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該名病人是沙田瀝源泉祿泉樓的確診患者，她住在8樓，患者於6月2日入院接受治療。她當時發燒、呼吸困難及咳嗽，當時情況穏定。

病人情況其後轉差，於6月8日轉送深切治療部，期間需插喉丶洗腎及使用呼吸機協助呼吸，並需注射強心針。病人治療期間病情持續惡化，至今日下午5時33分離世。

院方指對病人離世感到難過, 並會為家屬提供適切協助。 連同上述個案，至今共有5名新型冠狀病毒確診病人於公立醫院離世。

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沙田瀝源泉祿泉樓群組至今有9人確診，衞生防護中心在星期四（18日）表示跟進群組個案的流行病學調查和防控工作，在檢疫中心進行強制檢疫的祿泉樓10及12單位的住戶已接受抗體測試，沒有人對抗體呈陽性反應。

而環境保護署已於6月16及17日聯同本地大學的專家和學者在祿泉樓進行追蹤氣體測試，正詳細檢視測試的結果。房屋署在住戶由檢疫中心返回祿泉樓住所前，已依照食物環境衞生署的指示為該批單位徹底消毒並在喉管的連接位加固填封物料。

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另外中心在祿泉樓收回及檢測1,258個第二輪的深喉唾液樣本，全部對新冠病毒呈陰性反應。

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記者：伍瑋瑋