【新冠肺炎】78歲女病人接受多種治療包括恢復血漿　敗血性休克持續2天後死亡

▲ 許樹昌指出年紀大及有長期病患，一旦受感染後較易出現併發症。（資料圖片）

本港今日沒有錄得本地確診個案，不過有一宗輸入及死亡個案。沙田威爾斯醫院發言人晚上（20日）公布，一名78歲確診感染新型冠狀病毒病女病人（第1092宗）於今日下午離世。至今本港個案累計1,129宗（包括1,128宗確診個案和一宗疑似個案）以及有5宗死亡個案。

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本港新增的死亡個案，是78歲祿泉樓女住戶，她住在8樓。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌接受TOPick訪問時解釋，女患者在深切治療部離世，入院初期她接受了蛋白酶抑制劑（Kaletra），不過出現嚴重的腹瀉，入院後不久就停止了服用。

院方亦為她提供多種治療，包括干擾素及恢復血漿以及抗體 IL6 生物製劑等治療。其中恢復血漿是當確診患者康復過後，若抗體水平夠高並符合各種資格，可捐出恢復血漿助其他危病者治療，而香港大學研究數據證實，恢復血漿治療有助減低患者體內的病毒量。

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許樹昌教授指該名78歲女病人接受以上多種治療後，原本有初步改善，不過她之後出現敗血性休克的嚴重情況，而且持續了2天，並於今晚死亡。

患者於6月2日入院接受治療，她當時發燒、呼吸困難及咳嗽，情況穏定，之後在不足一周內情況轉差，於6月8日轉送深切治療部。

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被問到患者是否病毒量較高因而對治療效用不大，許樹昌教授解釋，患者年紀較大而且是長期病患者，屬於高危病人，一旦感染了新冠肺炎較易出現併發症，她不屬於較遲求醫。

他又估計沙田瀝源邨的個案由環境污染引致，由於港大和科大進行的氣體測時未有結果，他呼籲就近居民時刻保持個人衞生。

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就近日內地疫情再爆發，許樹昌擔心新冠肺炎在深圳傳播，認為政府應先以一星期時間觀察當地疫情，再決定是否推行「健康碼」；另外，他認為如北京疫情持續擴散，應撤銷當地人來港的豁免檢疫安排。

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記者：伍瑋瑋