【天王爸爸】黎明上載囡囡窩心「畫作」　Leon《顧家》向天下好爸爸致敬

▲ 黎明祝父親節快樂。

黎明（Leon）一向新鮮念頭多，近年化身「明福俠」在社交平台大受歡迎，這星期Leon就以「明福俠」身份發放多段短片，宣傳新歌《顧家》，而在今日父親節，黎明亦在個人facebook上載女兒的塗鴉畫作，祝所有好爸爸父親節快樂。

黎明今天早上在個人facebook上載新相，只見在一個不知是誰的身體上，畫滿了一筆筆的塗鴉。Leon並留言：「今日的畫布本布和不被畫框束縛的自由創作，父親節快樂🎉」

▲ 黎明上載女兒的「畫作」。（取自facebook）

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原來這是黎明愛女的「身體塗鴉」作品，雖未知相中的身體是誰，不過黎明的歌迷猜測可是Leon獻出自己的背部，成為女兒的畫布，更大讚Leon是好爸爸，也有粉絲搞笑留言：「小魔怪唔畫花牆已經好畀面！」

其實Leon在父親節前夕，已一連幾日在社交平台更新動，上周一便上載17秒長短片，畫面先出現「有幾多人要求顧家？」、「同居、結婚=顧家」及「顧家不止有我們」

▲ 黎明日前公布將跟3位好爸爸胡楓、陳柏宇和林海峰合作。（取自facebook）

這幾個神秘短片原為宣傳Leon新歌《顧家》，黎明並預告會同林海峰、陳柏宇及胡楓這幾位圈中顧家男合作，但未透露是甚麼形式，估計是在新歌MV中合作。

而黎明《顧家》EP亦放在各大音樂平台，同步推出了同居版及已婚版，憑歌寄意。

暖心好爸爸

黎明2018年3月被揭跟曾擔任A Music營業部經理的Wing交往，同年4月Wing為Leon誕下女兒。

黎明曾在facebook公開公開女兒相片，並指「我的女兒，.平凡是她的運氣！」從相中所見，黎明女兒面圓圓及單眼皮，樣子頗似黎明。

▲ Leon曾被捕獲隻身買嬰兒用品。（取自微博）

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黎明雖貴為天王巨星，但有指Leon個性愛低調，向來不喜交際應酬，自成為爸爸後，更是深居簡出，除工作以外，都是留在家中湊女。

Leon去年為容祖兒《Pretty Crazy》擔任嘉賓，期間黎明在台上笑道：「現在是10:52分，我平時演唱會10:30便完，現在應該陪女睡覺。」此番話証實Leon為女兒更變住家暖男。

Leon又曾被網民野生捕獲，沒有帶同助手或工作人員，隻身到達某嬰兒用品店，為女兒挑選禮物，盡現父愛。

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