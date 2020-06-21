【派錢1萬】現金發放計劃今起申請　大批市民銀行排隊交表 【內附多間銀行現金回贈及優惠】

政府宣布向18歲或以上的香港永久性居民發放現金1萬元，並於今日（21日）開始申請。市民可透過兩種方式領取，包括從現金發放計劃網頁下載，或到銀行分行或民政署服務中心等超過1,000個地點索取表格。

▲ （陳國峰攝）

▲ 其中一間銀行的將軍澳分店現交表人龍。（伍瑋瑋攝）

今早已有不少市民到銀行提交表格，其中在將軍澳一間銀行外，更「大排長龍」；電子登記方面，不少網民表示，今早約8時左右，登入其中一間銀行網上理財辦理手續，最快只需10秒就完成登記，非常暢順。

書面登記表格可於6月15日起在現金發放計劃網頁、零售銀行、香港郵政的網頁下載，或在下列地點索取：

參與計劃的銀行分行 (虛擬銀行除外) (只限經由銀行登記的表格)

各郵政局 (流動郵政局除外) (只限經由香港郵政登記的表格)

民政事務總署各區諮詢服務中心

社會福利署各區福利辦事處

房屋委員會轄下公共屋邨辦事處和客戶服務中心

現金發放計劃開始登記的首6個星期為書面表格的分批開始登記時段，選擇以遞交書面表格登記的合資格人士，須按出生年份組別分批開始登記。每個組別的分批開始登記時段為2個星期。詳情即睇：https://bit.ly/2zxSF6J

市民若透過電子登記，最快可於7月8日收錢。不少銀行更推出回贈方式，鼓勵市民用電子登記。16間銀行電子登記優惠如下：

參與計劃銀行 回贈方式 最高獎賞金額 眾安銀行 抽獎、定期戶口利息 $120,000現金 花旗銀行 抽獎、現金 $100,000現金 中銀香港 抽獎、定期戶口利息 $100,000禮券 上海商業銀行 抽獎 1両裝千足黃金（價值約$16,000） 滙豐銀行 抽獎、定期戶口利息 $10,000現金 恒生銀行 抽獎 $10,000現金 渣打銀行 抽獎 $10,000現金 東亞銀行 抽獎 $10,000現金 大新銀行 抽獎、現金 $10,000現金 工銀亞洲 抽獎、現金、禮券 $10,000現金 中信銀行（國際） 抽獎 $10,000現金 南洋商業銀行 抽獎、定期戶口利息 $10,000現金 建設銀行亞洲 抽獎 $10,000現金 招商永隆銀行 抽獎、定期戶口利息 $10,000現金 富邦銀行 現金、定期戶口利息 $250現金 星展銀行 電子印花 $150電子印花 資料來源：本報資料室

至於使用書面表格的人士，需按年齡分3批開始登記，首批為1955年或之前出生的人士，而在首2星期登記者，會同步在7月20日左右起，收到款項或領取支票通知，因此市民毋須急於在首一、兩天登記交表。

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責任編輯：郭詩詩、陳子謙