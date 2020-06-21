【新冠肺炎】家屬嫌病房太熱想開冷氣　拔除呼吸機電源疑似染疫患者當場喪命

▲ 探病的家屬竟自行拔除患者呼吸機的電源，改插冷氣，患者最終因此離世。

新冠肺炎疫情肆虐全球，印度一名疑似染疫的男子在醫院接受隔離治療期間，來探病的家人竟因忍受不住悶熱的天氣，竟自行拔除患者呼吸機的電源，改插冷氣，患者最終因此離世。

綜合印媒報道，40歲的患者因懷疑感染新冠肺炎，早前被送往印度北部拉賈斯坦邦的Maharao Bhim Singh醫院的深切治療部接受隔離治療。

由於院方為了避免病毒傳播，因此隔離病房內並沒有安裝冷氣。然而，家屬近日前往醫院探望時，因忍受不住當日41度的高溫，所以在未有通知醫院的情況，自行拔除患者呼吸機的電源，再把電源改插至他們自行攜來的小型冷氣上。

不幸的是，患者呼吸機的備用電源於接近半小時已漸漸耗盡。當時家屬發現患者情況不妥即通知醫生。但經醫生盡力搶救，患者仍然最終不治，不過家屬當時甚至一度遷怒於醫生，未有察覺到事件因他們粗心的舉動而引起。

院方事後指，目前已成立調查委員會調查事件，又指出患者去今世後，家屬曾對當值醫護「作出不當行為」。

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責任編輯:羅嘉欣