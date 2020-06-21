【派錢1萬】陳茂波指電子登記收款最快　絕大部分市民可於8月底前收款

▲ 財政司司長陳茂波今日發表網誌指，透過銀行電子登記是最快捷的收款渠道。(資料圖片)

1萬元現金發放計劃今日（21日）開始接受登記，財政司司長陳茂波今日發表網誌表示，透過自行選定銀行的網頁以「電子登記、銀行過數」方式進行登記，這將是最快捷的收款渠道。

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陳茂波指，一萬元現金發放計劃今日開始接受登記，估計今天將迎來第一個登記高峰期，相信絕大部分市民可於8月底前獲發款項。市民今天起可透過自行選定銀行的網頁以「電子登記、銀行過數」方式進行登記，這是最快捷的收款渠道。他又指，即使過去沒有使用網上銀行服務的市民，亦可在銀行的指定網頁，直接進行現金發放計劃的電子登記，透過手機上網也可進行。登記時只須提供身份證號碼的首四個字母或數字、手機號碼及收款的個人銀行戶口碼號即可。

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他續指，今日起至本月30日，選擇以「電子登記、銀行過數」收款的市民，將一律同步在7月8日起陸續收到款項。至於7月1日或之後進行的登記，在遞交後約一星期便收到錢；另外，市民亦可選擇書面登記，而表格已於上周一（15日）已開始在各個指定地點派發，收表地點包括本港20家零售銀行合共約1000家分行，以及全港約120間郵政局。如果在本地以郵遞方式提交，毋須繳付郵費。

他稱，當局會透過手機短訊或郵件，通知市民有關登記已收妥，以及其後的款項派發的通知，讓市民知悉進度；且不會透過手機短信向市民索取更多個人資料。市民應慎防虛假網站及詐騙電郵/短訊/電話，不要登入來歷不明的電郵或短訊內的超連結，以防不法之徒以現金發放計劃為藉口，騙取市民的個人資料。

另外，陳茂波指，本港正陷入深度經濟衰退，失業率仍未扭轉上升趨勢，但相信政府一連串措施，包括寬減差餉、電費、水費排污費，以至「保就業」計劃，都會一定程度緩減企業的經營壓力；若社會合力支持，創造良好消費氛圍，有助改善食肆及商店的經營，有望改善中小企及打工仔的收入。

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責任編輯：郭詩詩