【無品乘客】無品大叔巴士上剪腳甲盤腿坐　乘客勸籲作狀想打人

▲ 一名中年男子公然在巴士上剪腳甲，剪完後再將雙腳擺上座位盤腿坐。

搭乘公共交通工具，應保持公德心。有網民近日在青衣搭巴士時，遇到一名中年男子，公然在巴士上剪腳甲，剪完後再將雙腳擺上座位盤腿坐。網民目睹後出聲勸止，大叔疑心有不甘，反拿起指甲鉗作狀想打人，引起其他網民留言，群起叱責大叔的行為。

據Facebook群組「青衣街坊吹水會」，有網民指自己周五（19日）在青衣城搭九巴68A時，目睹一名大叔在巴士上剪腳甲，剪完更把雙腳放上座位盤腿坐。網民見狀出聲制止，要求大叔把腳放下來，但大叔立即站起來，拿著鎖匙連指甲鉗，作狀想打人。

網民向大叔表示，其他人都要坐，要求他把腳放下來；大叔卻回應：「咁有腳刺吉（拮）住咪要剪」最後二人爭辯一論，大叔終於把腳放下來，卻一直疑似心有不甘，自言自語，說話指向網民。

事件引來不少網民共鳴，紛紛表示曾遇過類似事件：「我都見過啲阿伯阿嬸係巴士剪手甲腳甲剪到啪啪聲，聽到打晒冷震」、「去餐廳吃飯，隔離枱有人剪指甲，即刻喝停」更有網民表示，試過有人剪甲時，指甲飛過來，相當嚇人。

有網民日前在巴士上遇到一位大媽，拉低口罩大啖享用榴槤，引來網民劣評四起，更有人反問大媽，是否把巴士當成自己家中。詳見【下一頁】。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢