張建宗指「公投」公然反對國安立法　予以嚴厲譴責

▲ 政務司司長張建宗呼籲市民支持港區國安立法，還香港穩定。（資料圖片）

政務司司長張建宗今日（21日）發表網誌，指全國人大會議根據《憲法》和《基本法》決定建立和完善香港特區維護國家安全的法律和執行機制，是極為必要及迫切。國安法不會影響香港在「一國兩制」下的高度自治，並會尊重和保障根據《基本法》和國際公約適用於香港的權利和自由。

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張建宗引述瑞士國際管理發展學院於上周發布的《2020年世界競爭力年報》，指香港在「法規架構」、「商業法規」和「政府效率」均排名全球第一位，「營商效率」排名第二位，肯定香港的制度優勢，惟受去年發生的社會動盪及疲弱的經濟表現所影響，香港全球總排名由第2位跌至第5位，突顯社會穩定及安全對香港的競爭力及長遠經濟發展的重要性。若再任由鼓吹「港獨」及暴力衝擊的人繼續破壞社會安寧，香港得來不易的穩定發展和經濟成就實難以維持，後果堪虞。

30個行業行工會發起罷工罷課公投反國安法 政府再發稿強烈譴責

另外，對於昨日有近30個工會舉行「罷工罷課公投」，他表示，政府已一再指出，所謂「公投」既無憲制基礎，亦無法律效力，但昨日有關組織仍然一意孤行繼續舉行所謂「罷工罷課公投」，批評他們為了謀取政治私利，公然反對國安立法，窮盡各種手段，甚至把公務員和中學生都牽連進去，更有區議員將議員辦事處作為所謂「公投」投票站。他認為此舉是企圖利用市民，學生和公帑達到政治目的的技倆，政府固然予以嚴厲譴責，更絕不會視若無睹。

他強調，經濟向前發展和社會充分就業，是社會和諧的基本要素。但即使經濟逐步恢復，要回復安居樂業、商貿興旺，都必須要國家安全和社會穩定，呼籲市民支持港區國安立法，保「一國兩制」，還香港穩定。

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責任編輯：郭詩詩