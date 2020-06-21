【父親節報喜】余文樂三年抱兩再做爸爸　全家福合照暗示太太再懷兒子

▲ 余文樂再做爸爸。

余文樂父親節宣布再做爸爸！近年主力在內地及台灣發展的余文樂，自17年與台灣籍妻子王棠雲結婚，翌年誕下兒子Cody下，樂於享受家庭生活，今日父親節，余文樂上載一家三口照，並同時向網民承認太太懷第二胎。

今日父親節，余文樂在微博發文：「我最好的父親節禮物，往後眾生都是你們。」並附上全家福草地玩樂照片，有網民留到兒子Cody身上穿著印有「Best brother」字樣的上衣，好奇詢問，「Best brother？是有第二個小朋友了嗎？」余文樂回覆「Yes」，間接證實喜訊。

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▲ 余文樂上載一家三口照並承認再做爸爸。（取自微博）

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余文樂雖未有公佈第二胎的性別，但從Cody衣服，暗示太太第二胎懷兒子，一眾網民已關注余初見的弟弟又會起甚麼名字。

余文樂2017年12月和年輕自己7歲的王棠云結婚，婚後十分保護妻兒，鮮少公開談論家庭，僅透過社交平台分享育兒生活。

余文樂又不時幫兒子打扮，常穿起父子裝，亦鮮有公開兒子正面照，今次一家三口照，兒子樣貌算是較正面曝光。