  • 31°C
香港時間 : 2020621日 (日) 11:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【父親節報喜】余文樂三年抱兩再做爸爸　全家福合照暗示太太再懷兒子

娛樂 11:13 2020/06/21

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

余文樂再做爸爸。

余文樂父親節宣布再做爸爸！近年主力在內地及台灣發展的余文樂，自17年與台灣籍妻子王棠雲結婚，翌年誕下兒子Cody下，樂於享受家庭生活，今日父親節，余文樂上載一家三口照，並同時向網民承認太太懷第二胎。

今日父親節，余文樂在微博發文：「我最好的父親節禮物，往後眾生都是你們。」並附上全家福草地玩樂照片，有網民留到兒子Cody身上穿著印有「Best brother」字樣的上衣，好奇詢問，「Best brother？是有第二個小朋友了嗎？」余文樂回覆「Yes」，間接證實喜訊。

【天王爸爸】黎明上載囡囡窩心「畫作」　Leon《顧家》向天下好爸爸致敬

余文樂上載一家三口照並承認再做爸爸。（取自微博）

【中年發福】型佬余文樂婚後變湊仔公　幸福肥被嘲脹爆似「谷德昭」　

余文樂雖未有公佈第二胎的性別，但從Cody衣服，暗示太太第二胎懷兒子，一眾網民已關注余初見的弟弟又會起甚麼名字。

余文樂2017年12月和年輕自己7歲的王棠云結婚，婚後十分保護妻兒，鮮少公開談論家庭，僅透過社交平台分享育兒生活。

余文樂又不時幫兒子打扮，常穿起父子裝，亦鮮有公開兒子正面照，今次一家三口照，兒子樣貌算是較正面曝光。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【天王爸爸】黎明上載囡囡窩心「畫作」　Leon《顧家》向天下好爸爸致敬
今日 10:34
【天王爸爸】黎明上載囡囡窩心「畫作」　Leon《顧家》向天下好爸爸致敬
【白恤衫】黎姿開金口唱K祖兒Sammi力讚　一文重溫黎姿樂壇戰績【內附連結】
12:08 2020/06/19
【白恤衫】黎姿開金口唱K祖兒Sammi力讚　一文重溫黎姿樂壇戰績【內附連結】
【共度患難】陪愛妻抗腎病走過生死關口　歌手黃翊︰兒子是我們精神支柱
19:25 2020/06/19
【共度患難】陪愛妻抗腎病走過生死關口　歌手黃翊︰兒子是我們精神支柱
娛樂人物職業 余文樂 演員 結婚 父親節

最高瀏覽

【居屋2020】四大屋苑63折臨時定價　山麗苑綠表6萬首期做業主
19:43 2020/06/19
【居屋2020】四大屋苑63折臨時定價　山麗苑綠表6萬首期做業主
【恐怖醫科生】爭練舞場地向老翁潑「化骨水」全身冒煙致死 醫科生被判終身監禁
17:26 2020/06/20
【恐怖醫科生】爭練舞場地向老翁潑「化骨水」全身冒煙致死 醫科生被判終身監禁
【亂倫大家族】澳洲17歲女被哥哥叔叔性侵求救　揭40人亂倫大家族繁殖「4代同堂」
18:24 2020/06/20
【亂倫大家族】澳洲17歲女被哥哥叔叔性侵求救　揭40人亂倫大家族繁殖「4代同堂」