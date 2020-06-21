【派錢1萬】今起登記領取1萬元　部分銀行提早開門增人手處理

▲ 市民今日起可到銀行交表領取一萬元。（陳國峰攝）

發放現金1萬元於今日（21日）開始接受申請，不少市民一早到銀行提交表格。有銀行職員指，交表的市民反應踴躍，已提早開門及增派人手處理。

【派錢1萬】現金發放計劃今起接受申請 大批市民銀行排隊交表 【內附多間銀行現金回贈及優惠】

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▲ 飲食業的董女士認為今次派錢相對較遲。（陳國峰攝）

今早10時左右，旺角其中一間銀行已有約30人排隊交表。從事清潔工作的何女士形容，政府派發1萬蚊猶如「及時雨，會就住嚟洗」。她指，從事點心師傅的丈夫為家庭經濟支柱，但早前因疫情影響而失業，家庭收入少約一半，目前僅得她及兒子工作，勉強應付開支。但至於收到錢會如何使用，她笑指會「食餐好，開心吓」。

▲ 何女士形容，政府派發1萬蚊猶如「及時雨」。

飲食業的董女士表示，收到錢後主要用作儲蓄，因憂慮未來經濟環境「唔知之後世界變成點」，而且她早前同受疫情影響而減薪，生活拮据，加上她工作以時薪計算，未能受惠早前兩輪的防疫抗疫基金的紓困措施。她批評政府政策「做嘢慢一拍」，亦認為今次派錢相對較遲。

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▲ 恒生銀行分行網絡業務主管袁妙齡（右）指，今日特別增派人手處理派錢服務。（ 陳國峰攝）

恒生銀行分行網絡業務主管袁妙齡表示，恒生各間分行今日特別增派人手處理派錢服務，分行亦設數碼大使協助客戶以電子渠道申請，預計透過電子申請的人數會比實體表格多。

她指今早反應踴躍，因此分行都提早15分鐘開門，方便排隊長者。而自政府宣布經網上申請會更快收錢後，該行網上銀行登記增長2倍，認為反映市民生活習慣正在改變，而該行有關部門事前已做壓力測試，不擔心網上服務受影響。

▲ 郵局楊小姐。（蘇文軒攝）

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銀行人流暢旺，反之郵局則相對冷清。旺角郵政局郵務主任楊小姐表示，各區郵局亦加設人手及櫃位處理收表，但相對上周派表格的時候少約20至30人，估計與郵局主要郵寄支票收錢有關。她提醒市民，交表前要想清楚希望以哪種渠道收錢，以免填錯表格，及留意出生年份分階段交表。

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記者：蘇文軒