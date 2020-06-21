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【BB來了】王祖藍父親節宣布再做爸爸　李亞男騷孕肚報喜懷二寶

娛樂 11:49 2020/06/21

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王祖藍李亞男再為父母。

王祖藍李亞男父親節報喜！王祖藍跟太太李亞男結婚5年，育有1歲女兒Gabrielle，暖男爸爸對女兒愛錫有加，今日（21日）父親節祖藍驚喜宣布喜訊，他在社交平台發布影片，跟李亞男公布喜訊二度當爸，李亞男再懷二寶，恭喜！

王祖藍在短片中，先指著自己和李亞男，女兒Gabrielle說著「爸爸」、「媽媽」，之後祖藍又指著太太肚子問「這個是誰？」

祖藍今日父親節拍片報喜。（影片截圖）

【星二代】王祖藍為愛女慶祝生日　1歲小公主遺傳李亞男美人基因　　

Gabrielle用可童音說「肚肚」，祖藍追問「肚肚是誰」，女兒回答「肚肚是BB（Baby）」！

王祖藍藉短片公開太太懷二胎喜訊，之後他亦在文中寫道，「沒錯，就是這樣！父親節快樂。」簡單幾句，流露出再度當爸爸的喜悅心情。

囡囡指著李亞男肚子說BB，十分可愛！（影片截圖）

結婚5年成模範夫婦

王祖藍在2014年的TVB台慶時，當眾跪地向女友李亞男求婚，李亞男當時驚喜含淚答應，這對「長短腿之戀」終於修成正果，成為一時佳話。

二人於2015年的情人節在教會舉行婚禮，又於迪士尼樂園設童話婚宴。女兒王天韻（Gabrielle）前年12月聖誕前夕出世，小天韻現已1歲多。

去年兩夫婦在迪士尼為女兒舉行百日宴。（取自IG）

王祖藍為愛女舉行百日宴　愛妻祖藍對李亞男說：王家因你而改變【有片】

去年祖藍和李亞男為囡囡搞生日派對，又經常在社交平台分享囡囡家庭照，祖網民又指天韻遺傳了李亞男眼大大的靚樣，祖藍更曾笑言好在女兒不像自己。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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