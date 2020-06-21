羅致光指若說成立失業援助金可「臨時」是過份樂觀

▲ 勞福局局長羅致光在網誌稱，若有人提出失業援助金是可以臨時成立，屬過分樂觀。（資料圖片）

本港失業率受疫情影響持續上升，勞工及福利局局長羅致光今日（21日）發表網誌，指若要成立失業援助金，必須要同時考慮強積金與遣散費或長期服務金 「對沖」的問題，強調全世界都沒有一個毋須供款及經濟審查的失業援助金制度，反問為何香港有這麼多政黨和壓力團體提出相關建議。

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羅致光在網誌表示，坊間有說法指現時經濟情況嚴峻，政府應考慮設立一個有時限，如三個月或半年的「臨時」失業援助金，如政府先後推出兩輪的「防疫抗疫基金」。他指該一系列措施是破天荒的做法，並引述美國國會預算辦公室於6月2日表示，美國要用10年時間才會從今次疫情復甦過來。

他續指，香港由1997年的全民就業，經歷亞洲金融風暴、沙士及金融海嘯的先後衝擊，便要到2017年底才出現失業率回落至反映全民就業的3%，如說成立失業援助金可以是「臨時」的，是一個過份樂觀的說法。

至於應否成立一個恆常毋須供款、毋須經濟審查的失業援助金，羅致光指，毋須供款毋須經濟審查的失業援助金的好處，自然是對僱主來說，則解僱員工毋須付出，但認為有關道德風險較高，影響勞動巿場、僱主僱員行為，甚至家庭、個人消費與儲蓄行為。

他指，假設未來一段長時間，有13萬人符合領取毋須供款及經濟審查的失業援助金，以每月5千或9千元計算，每年開支約為78億或140億元，約佔政府每年入息稅的13%或23%。在可見未來數年，政府都可能會出現赤字預算，反問社會是否應考慮增加入息稅, 應付失業援助金的開支。



羅致光又說，即使美國有失業保險，失業人士仍要到食物銀行排隊領取免費食物；估計香港人就算有失業援助金，日後都可能一樣要到食物銀行排隊或更甚，失業率亦會像加拿大般，維持在6%左右。

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責任編輯：郭詩詩