【細菌感染】女子過度用棉花棒清耳垢　驚見耳道長滿黴菌流膿液

▲ 台灣一名婦人平日習慣以棉花棒清耳垢，耳道內竟長滿白色如雪花狀般的黴菌，甚至有膿液流出。

不少人習慣用棉花棒挖耳，但原來不當使用，後果可以很嚴重。台灣一名女子日前出現耳痛情形，自行買成藥治理後，不但沒有改善，反而愈來愈惡化。其後她在醫生協助下做內窺鏡檢查，驚覺耳道內長滿白色如雪花狀般的黴菌，甚至還有膿液流出。經醫生了解後，成因原來與女子平時清理耳垢的方式有關。

綜合台灣媒體報道，耳鼻喉科醫生李瑞文近日分享兩宗病例，其中一宗是一名56歲婦人，在今年3月中出現咳嗽、耳痛情形，更流出分泌物。婦人隨後自行到藥局購買成藥及藥水，但情形沒有改善，反而開始耳鳴、聽力變差，才前往求醫。

婦人平日習慣以棉花棒清耳垢，李瑞文為她做檢查後，發現她的外耳道佈滿密密麻麻白點狀的黴菌，經移除菌絲後，耳道深處還有黏稠膿液，而左耳耳膜內更因感染，出現一處微小破洞。經醫生處方抗生素藥物，並使用藥膏後，兩個月已康復。

耳垢愈推愈入可致聽力受損

屯門醫院耳鼻喉科副顧問醫生黃霆嘉曾表示，耳垢有助抑制細菌生長及保護耳道，一般可隨皮膚新陳代謝慢慢退出外耳道，毋須特別清潔：

如果以棉花棒或電動清耳機、螺旋掏耳機等挖耳，或弄巧成拙令耳垢推得更入。

她解釋，耳垢推入後會阻塞耳道，引致中度聽力受損。部分人耳垢較多，排出能力較差，或令耳垢堆積成耳垢塞，造成持續性耳塞、耳痛甚至聽力下降。

黃霆嘉稱，如有需要可使用耳垢軟化劑或潔耳液，把耳垢沖走，但強調必需依照指引正確使用；而坊間以耳燭方式去清耳垢，亦暫未有證據顯示有效，反或因熱氣燙傷耳道令耳膜穿孔，不建議使用。

正確處理耳垢的方法

正常情況下，不用特別清理耳垢，如有需要，可使用耳垢軟化劑或潔耳液，但必須依照指引使用。

不應以棉花棒或耳挖棒清潔耳道，以免把耳垢愈推愈入。

游泳或洗頭後，如有外耳道積水，可按摩耳屏，把積水擠到耳道口，再以乾布吸掉。

如耳道痕癢，可按摩耳屏止癢，如耳道長期痕癢，應該求醫以檢查是否有發炎情況。

坊間以耳燭方式清耳垢，暫未有證據顯示有效，惟耳燭於耳道內產生的熱氣或會燙傷耳道，令耳膜穿孔。

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責任編輯：羅嘉欣